Byrådet i Oslo varsler at det kan komme enda strengere tiltak i hovedstaden.

Situasjonen er krevende, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til TV 2.

Det siste døgnet er det påvist 223 nye koronasmittede i Oslo, nesten dobbelt så mange som samme dag i forrige uke.

– Nå må vi bruke ukene fram til påske for å stoppe denne utviklingen og hindre flere innleggelser, sier Johansen.

Han er også bekymret for påskeferien, og kommer med en klar oppfordring til foreldre i hovedstaden.

– Vi kan ikke ha det sånn at det er mange ungdommer som er hjemme alene i Oslo, som fester og har det hyggelig sammen. Samtidig vet vi at det i denne gruppen er en eksplosiv smitteøkning som vi er veldig bekymret over, sier han.

Smitten har særlig økt blant skoleelevene, og Johansen sier til TV 2 at det derfor kan bli aktuelt å stenge skolene.

Johansen sier at et av de øvrige tiltakene som er oppe til diskusjon, er hvorvidt man skal forby sosiale sammenkomster.

Nakstad: – Det haster

Det haster med å få kontroll på smitten i yngre aldersgrupper i og rundt Oslo, mener assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Han sier til NTB søndag at hans frykt er at den raske spredningen skal sette hele systemet med testing og smittesporing i fare.

– Smittetallene er nå så høye at det begynner å bli problematisk å få testet, analysert prøver og smittesporet i de bydelene og nabokommunene hvor smitten er høyest, advarer han.

– Vi er bekymret for at vi ikke lenger skal klare å spore smitten og sette nærkontakter i karantene. For da klarer vi heller ikke å bremse smittespredningen like effektivt. Det vil føre til stadig økte innleggelser i Oslo-regionen.

