annonse

annonse

Liberalisten Are Søberg mener det er viktig at folk får vite hva skattepengene deres går til.

I senere år er det blitt delt innlegg om offentlig sløsing i kultursektoren på Facebook-siden Sløseriombudsmannen. Nå står personen bak innleggene frem i et intervju i Aftenposten. Han heter Are Søberg, og har bakgrunn fra det politiske partiet Liberalistene.

Sløseriombudsmannen har i skrivende stund 70 000 følgere, og antall likes og delinger har strømmet til i takt med at innleggene om bruk av skattebetalernes penger på det som nok kan beskrives som sær kunst, har tiltatt. Et godt eksempel på slik sløsing Sløserikombudsmannen har tatt for seg, er kunstneren Vegard Vinge, som fikk utdelt 37 millioner kroner over en periode på tolv år, av norske skattebetalere. Vinge har gjort seg kjent for «kunst» som involverer avføring.

annonse

– Jeg er litt lei av anonymiteten, for jeg skammer meg ikke over noen ting. Men det er litt spesielt å stå i det nå, sier Are Søberg.

Søberg kaller seg «fagansvarlig for kultur» og vil ikke si hvem andre som står bak Facebook-siden.

«Vrir på sannheten»

annonse

Sløseriombudsmannen har naturligvis fått en del kritikk fra den delen av kunstnermiljøet som føler seg truffet av innleggene. Det hevdes at Are Søberg «bruker skitne triks» og «vrir på sannheten».

For Søberg handler dette om å sette fokus på at skattepenger går til mye annet enn bare kjerneoppgaver som velferd, skole og trygghet.

– Det er klart det er rart å sende fra seg så mye penger som man føler ikke gjør noen nytte for seg. Men skatt er ikke fokuset mitt. Jeg foreslår en dugnad hvor vi først kutter sløsingen, så kan vi diskutere det hva vi skal bruke handlingsrommet til, sier Søberg.

Resett blir også nevnt i Aftenpostens sak. Sløseriombudsmannen er ofte blitt sitert i Resett, og Resett er også en av aktørene som har omtalt Sløseriombudsmannen flest ganger på Facebook, noe som har vakt svært mye engasjement.

Nødvendig omtale

Søberg synes noe kritikken fra kunstnermiljøet har vært lite konstruktiv. Han reagerer på at hans innlegg blir beskrevet som «nedrige».

annonse

– Jeg mener det er en dårlig måte å beskrive en helt nødvendig omtale av hva folks skattepenger brukes til.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474