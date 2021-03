annonse

Tilstanden for de tre helsearbeiderne som er innlagt på Rikshospitalet med blodpropp etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen, er fortsatt svært alvorlig.

– Det er ingen endring av vesentlig karakter i tilstanden, sier pressevakt Hedda Holth ved Oslo universitetssykehus (OUS) til NTB søndag.

De tre ble innlagt lørdag grunn av komplikasjoner knyttet til blodpropp som er oppstått etter at de har fått AstraZeneca-vaksine. Sykehuset beskrev da situasjonen som svært alvorlig.

Alle tre skal være relativt unge.

Benekter sammenheng

AstraZeneca mener det ikke er grunnlag for å tro at vaksinen gir økt risiko for blodpropp. Denne analysen bygger ifølge selskapet på opplysninger om meldte tilfeller etter at det er satt mer enn 17 millioner vaksinedoser.

– Faktisk er de rapporterte tallene for disse typer hendelser for AstraZenecas covid-19-vaksine ikke større enn antallet som ville ha skjedd naturlig i den uvaksinerte befolkningen, sa Christina Malmberg Hägerstrand, pressesjef i AstraZeneca lørdag.

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket er sterkt kritisk til dette.

– AstraZeneca har ikke grunnlag for å hevde at disse tilfellene ikke har noe med vaksinen å gjøre, sier Madsen til NTB og han er overrasket over hvor bastant AstraZeneca har uttalt seg om tilfellene av blodpropp hos personer som har fått selskapets koronavaksine.

– Vi vet ikke om de har noe med vaksinen å gjøre. Men vi har heller ikke grunnlag for å si at de ikke har noe med vaksinen å gjøre, sier Madsen.

Han stempler selskapets uttalelser i saken som «uheldige» ifølge NTB.

