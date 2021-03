annonse

Et stort flertall av republikanske velgere har fortsatt et positivt syn på USAs tidligere president, Donald Trump, to måneder etter at han forlot embetet.

Tallene kommer frem i en ny meningsmåling utført på vegne av The Hill. 81 prosent av velgerne som er «registrerte som republikanere» eller «tilknyttet republikanerne» opplyser å ha et positivt syn på Trump, mens 88 prosent opplyser at de godkjenner jobben som Trump gjorde som president.

I et hypotetisk primærvalg for republikanerne i 2024, får Trump en oppslutning på 51 prosent, mens ingen andre potensielle republikanske presidentkandidater oppnår en tosifret oppslutning i meningsmålingen:

Trump blir etterfulgt av sin tidligere visepresident Mike Pence med 9 prosent, og Florida-guvernør Ron DeSantis med 7 prosent. Deretter følger tidligere guvernør i Sør-Carolina, Nikki Haley, med 6 prosent og Utah-senator Mitt Romney med 5 prosent. Texas-senator Ted Cruz kommer sist av de potensielle kandidatene med en oppslutning på 3 prosent.

Meningsmålingen konkluderer med at Trump fortsatt er overveldende populær blant republikanske grasrotvelgere, selv etter at hans nasjonale popularitet falt som følge av 6. januar-opprøret på kongressbygningen.

Undergrupper

Meningsmålingen fant imidlertid splittelser blant republikanske velgere og delte dem inn i fem undergrupper:

«Diehard Trumpers», som sier at den tidligere presidenten burde lede partiet og som «definitivt» ville stemme på ham i et primærvalg.

«Trump Boosters», hvorav et lite flertall vil støtte Trump i et primærvalg; «Post-Trump Republikanere», som har en sterk oppfatning av jobben Trump gjorde, men mener at han ikke burde stille i 2024.

«Aldri Trump»-republikanere som nesten enstemmig er enige i at Trump ikke burde lede partiet.

«Infowars»-republikanere, som nesten enstemmig støtter Trump og tror på konspirasjonsteorier som QAnon.

Meningsmålingen viser at den tidligere presidenten får støtte fra null prosent av såkalte «post-Trump republikanere» og «Aldri-Trumpere» i et hypotetisk primærvalg i 2024. Han får en oppslutning på 55 blant dem som er karakterisert som «Trump Boosters», 100 prosent støtte blant «Diehard Trump»-velgere og 80 prosent støtte blant «Infowars»-republikanerne.

«Diehard Trumpers» og «Trump Boosters» utgjør henholdsvis 27 prosent og 28 prosent av velgerbasen til partiet, ifølge undersøkelsen, mens «Post-Trump» republikanere utgjør 20 prosent, etterfulgt av «Never Trumpers» med 15 prosent og «Infowars»-republikanere med 10 prosent.

– President Trump utøver fortsatt enorm innflytelse over partiet, men det er ikke universelt eller homogent, konkluderer meningsmålingen.

Meningsmålingen konsulterte 1.264 republikanske-velgere fra 20. februar til 2. mars, og har en feilmargin på 2,76 prosent.

