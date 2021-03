annonse

Joe Biden har plukket ut Debra (Deb) Haaland (60) som ny innenriksmininster (Secretary of Interior). Det har skapt entusiasme i progressive miljøer fordi Haaland regnes som «native American». Urbefolkning.

Men hennes utnevnelse er også en hyllest til alle skandinaver og norskamerikanere, sier Tucker Carlson i Fox News ironisk. Hvorfor han ingen fått med seg det?

Haalands mor var av urfolket laguna-pueblofolket, mens hennes far var norskamerikaner. Hun har vært innvalgt i Kongressen siden 2018.

Hør Tucker Carlsons tirade i klippet under.

