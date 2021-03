annonse

Nyheten om at flere vaksinemottakere av AstraZeneca vaksinen har dødd av blodpropp, og flere har fått bivirkninger var den nyheten vi minst trengte nå.

Det som er viktig å huske på er at AstraZeneca er en respektert, anerkjent og verdensledende innen medisin og farmasøyt industrien. Dette er en seriøs aktør, og når de slår fast at vaksinen er trygg, så er det en uttalelse som er kvalitetssikret av forskere og fagpersonell som er i verdensklasse.

Men vi mennesker er ulike, og vi reagerer ulikt på medisin. Det kan være at 1 av 1 000 000 reagerer på vaksinen. Det kan skje. Men er man i risikogruppen, så er rådet at man gjennomfører vaksinering når man blir kalt inn til time.

Det er også en risiko ved å ikke ta vaksinen. Er man i risikogruppen, så kan korona være dødelig. Nå har norske myndigheter midlertidig satt AstraZeneca vaksinering på hold. Det er fornuftig. Men alt tyder på at vaksineringen snart vil fortsette. Hvis norske myndigheter gir klarsignal for å fortsette med AstraZeneca vaksinen, så må vi stole på at det er en korrekt avgjørelse.

Det som er bekymringsfullt nå, det er at mange frykter å ta denne vaksinen. Det er en frykt som vi må ta på alvor. Derfor vil jeg be norske myndigheter vurdere muligheten til å erstatte AstraZeneca vaksinen med noen av de andre alternativene. Jeg vil også be norske myndigheter vurdere om vaksinering av innbyggere utenfor risikogruppen med AstraZeneca vaksinen er hensiktsmessig. Hvis de kan vente til en av de andre vaksinene er tilgjengelig.

Frem til innbyggerne føler seg trygg på AstraZeneca vaksinen, så finnes det andre vaksiner man kan ta, som gjør at immunforsvaret bedre håndterer virus. Dette var vaksiner som ble brukt før koronavaksinene ble ferdigstilt.

Jeg håper at norske myndigheter raskt avklarer veien videre med vaksinering, og samtidig respekterer at mange nå er bekymret. Det er en vanskelig balansegang nå, man må både sikre at de som er i risikogruppen blir vaksinert, samtidig som man må anerkjenne at mange nå kvier seg for å la seg vaksinere med AstraZeneca vaksinen. Jeg forstår at mange er engstelige, men det er viktig å huske på at AstraZeneca er en verdensledende aktør, og at risikoen for utsatte grupper ved å ikke la seg vaksinere er høy.

Denne pandemien har rammet oss på alle områder. Mange har mistet jobbet, opplevd økonomisk ruin, og mange er blitt syke. De psykiske ettervirkningene mange vil få som følge av pandemien vil være på et nivå vi ikke har sett siden krigen. De unge, de i risikogruppen og de eldre har særlig blitt rammet. Men nå begynner vi å nærme oss slutten, og samfunnet vil gradvis normaliseres igjen. Nå begynner arbeidet med å sørge for at de som har blitt hardest rammet får det bedre. Det er mitt fokus nå, ansvaret for folkehelse i Agder har aldri vært viktigere.

