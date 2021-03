annonse

I dag morges sto jeg opp og ville ta en dusj. Jeg åpnet kranen. Hva – intet vann? Det er første gang jeg har opplevd i Mandal. Vi tar det som en selvfølge at vann og strøm virker. Det oppfattes som en rettighet fordi vi har alltid hatt det.

Ikke noe vann å drikke – intet vann for å lage mat med og intet vann til å spyle ned i toalettet heller! Vi ser da hvor avhengige vi er av vann. Det er langt til nærmeste bekk!

Jeg tenkte: «Hva er rettigheter?». Jo det er noe alle vil du skal ha, men får du det?

Vi er alle født nakne og hjelpeløse og er fullstendig avhengige av at vi har en mor og far, eller noen andre som tar vare på oss. Ellers dør vi. Vi er født fullstendig uten noen form for rettigheter. Har du tenkt over det?

Dette med rettigheter er en politisk konstruksjon fra venstresiden. Hvem skal gi deg rettigheter – og hvem skal betale for dem?

Vi som er født i Norge er heldige – men hvis du ser globalt på dette med rettigheter ser du at det er en politisk drøm. Det er ikke en bærekraftig løsning.

Vi i Vest-Europa er oppvokst med plikter og moral. Dette hva vært en viktig bærebjelke i samfunnet vårt. Når det forsvinner – forsvinner fundamentet for vår vestlige kultur.

Noen som har noen synspunkter på dette?

