Svaret må ligge i islam.

I Aftenposten nylig hadde Farhan Shah og Shahram Shaygani et innlegg om hvordan vi skal forstå islamsk radikalisering, – aktualisert ved den pågående rettssak mot «IS-kvinnen».

Skribentene begrunner islamsk radikalisering ved behovet for å finne en mening med livet «i en verden som stadig trues av meningsløshet og usikkerhet».

– Den tiltalte IS-kvinnens rettssak gjør det enda engang aktuelt å undersøke fenomenet islamsk radikalisering i Norge. Radikalisering har ingen enkel årsaksforklaring. Slik vi ser det, kan kunnskap om individenes eksistensielle dimensjon bidra til å redusere muligheter for radikalisering. Her bør man eksempelvis ta hensyn til det allmennmenneskelige behovet for mening, tilhørighet og sammenheng i livet, skriver de.

Hvorfor registrerer vi langt mer vold blant muslimsk ungdom enn blant unge hinduer, buddhister og andre religiøse minoriteter, eller blant kristne ungdommer, elller rett og slett sekulære ? Denne verden av meningsløshet og usikkerhet skulle i utgangspunktet også bli oppfattet like utfordrende for annen ungdom.

Viktig er hvilke verdier ungdom som kommer til Norge med oppvekst i et muslimsk land har fått med seg i bagasjen? Den tyske forfatter Constantin Schreiber har gjennomgått skolebøker fra en rekke muslimske land og resultatene er nedslående («Kinder des Koran», Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin). Hatet mot Vesten er gjennomgående og ikke noe bedre i bøker som er støttet av norske skattebetalere gjennom Unicef.

I motsetning til vestlig kultur har den arabiske hverken opplevd reformasjon eller opplysningstid. Viktig er det også hva som predikes i moskeene. «Inside Islam», også av Schreiber (forlag som over) viser hva som predikes i tyske moskeer under fredagsbønnen. Undersøkelsen gikk over et helt år. Også det svært nedslående sett med vestlige og tyske øyne. Koranen tolkes langt mer bokstavtro og uforandret enn vår Bibel, der volden i Det gamle Testamentet er tolket bort.

Oppdragelsen av sønner er i mange muslimske hjem svært forskjellig fra oppdragelsen av døtrene. Guttene blir gitt friere rammer, og ofte er oppdragelsen av dem overlatt til mødre som er hjemmeværende, i motsetning til en ofte lite tilstedeværende utearbeidende far.

All ungdom søker en mening med livet. Men den muslimske ureformerte voldskultur gjør at muslimsk ungdom lettere lar seg radikalisere. Det norske samfunn gir få utfordringer for voldsforherligelse. Utenforskapet oppleves også sterkere når man ikke klarer å fullføre videregående skole. Altfor mange ungdommer med ureformistisk muslimsk bakgrunn erfarer dessverre det.

Mitt spørsmål til Shah og Shaygani er derfor dette: Hvorfor radikaliseres nettopp muslimsk ungdom og ikke i same grad ungdom med en annen bakgrunn?

