For første gang viser beregninger fra SSB at det kan bli overskudd av grunnskolelærere fram mot 2040.

Nedgang i befolkningsveksten er hovedårsaken, viser rapporten Lærermod at Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er bare for grunnskolelærere at SSB beregner et underskudd av lærere fram til 2025.

– Framskrivningene viser et overskudd av lærere i årene fremover. Det må vi bruke på en måte som kommer barnehagebarn, elever og de ansatte til gode. Regjeringen har jobbet systematisk over tid for å utdanne flere lærere, med bedre gjennomføring, kompetansekrav og masterutdanning, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Melby peker på at hvis beregningene fra SSB realiseres, vil det gi gode forutsetninger for å sørge for at alle som jobber som lærere i barnehage og skole, er kvalifiserte og har rett kompetanse.

Befolkningsframskrivningene benyttet i rapporten er fra 2020. Det er knyttet usikkerhet til disse, skriver SSB.

