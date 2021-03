annonse

Styrket av den kostnadsfrie ekspansjonen i Sør-Kinahavet, har regimet til Kinas president Xi Jinping økt innsatsen ved å replisere den samme modellen i Himalaya.

Den anerkjente indiske strategiske tenkeren, Brahma Chellaney – forfatter av ni bøker og professor i strategiske studier på New Dehli-baserte Center for Policy Research, samt seniorforsker på Robert Bosch-akademiet i Berlin – har skrevet en lengre kommentar i tidsskriftet Project Syndicate om Kinas gradvise overtagelse av omstridt territorium i Himalaya.

Han argumenterer med at Kina bruker samme strategi mot India, Bhutan og Nepal i Himalaya, som det har gjort mot Vietnam, Filippinene, Malaysia, Indonesia og Brunei i Sør-Kinahavet: Gradvis mindre territoriell ekspansjon etterfulgt av militære konstruksjoner. Så langt viser denne «salamiskjæringsstrategien» seg til å være like effektiv på land som den har vært til sjøs.

«Kostnadsfri ekspansjon»

Chellaney mener at regimet til Kinas president Xi Jinping har blitt styrket av den kostnadsfrie ekspansjonen i Sør-Kinahavet, sa det har nå økt innsatsen ved å replisere den samme modellen i Himalaya. Spesielt bygger Kina flere nye landsbyer i de omstridte grensetraktene for å utvide eller konsolidere sin kontroll over strategisk viktige områder som India, Bhutan og Nepal også gjør krav på.

Kinas arbeid for å befolke disse øde, avsidesliggende og ubebodde grenseområdene, er viktig for å bygge opp nye militære anlegg der. De nye installasjonene er alt fra elektroniske krigføringsstasjoner og luftvernsystemer, til store underjordiske ammunisjonslagre.

«Salamiskjæringsstrategi»

Chellaney skriver videre at Kinas militarisering av landsbybygging har fornyet det regionale søkelyset på Xis ekspansjonsstrategi på et tidspunkt når titusenvis av kinesiske soldater forblir fastlåst i flere grensetvister med indiske styrker. Gjentatte trefninger begynte i mai i fjor etter at India oppdaget at kinesiske styrker hadde okkupert fjelltopper og andre strategiske utsiktspunkter i de nordlige Ladakh-grensetraktene.

Kinas nybygde grenselandsbyer i Himalaya er svært likt landets kunstig skapte øyer i Sør-Kinahavet, hvor president Xi har tegnet det geopolitiske kartet på nytt uten å løsne et skudd. Xis regime har fremmet ekspansjonisme i Sør-Kinahavet gjennom asymmetrisk eller hybrid krigføring, som har vært under terskelen for det som kan defineres som en åpenbar væpnet konflikt. Denne tilnærmingen blander konvensjonell og irregulær taktikk med små inkrementelle territoriale inngrep, psykologisk manipulering, desinformasjon, innføring av «krigslover» og tvangsdiplomati.

Samme tekstbok

Chellaney argumenterer med at Kina nå bruker den samme oppskriften i grensetraktene i Himalaya som i Øst- og Sør-Kinahavet. Den Hong Kong-baserte avisen South China Mourning Post, med henvisning til et offentlig kinesisk regjeringsdokument, rapporterte for eksempel nylig at Kina har til hensikt å bygge 624 nye landsbyer i de omstridte grenseområdene i Himalaya. Under konseptet «fattigdomsbekjempelse» tvinger Det kinesiske kommunistpartiet (CCP) tibetanske nomader til å bosette seg i kunstige nye grenselandsbyer i isolerte høydeområder. CCP har også sendt etniske han-kinesiske partimedlemmer til disse landsbyene som fungerer som bosatte tilsynspersoner.

Å skape en konflikt der ingen tidligere har eksistert, er vanligvis Kinas første skritt mot å hevde et nytt territorielt krav – før det prøver å ta kontroll over det ettertraktede området. Sivile militser står ofte i spydspissen for denne strategien til Xis regime.

Akkurat som Kina har anvendt flåter av kystvaktstøttede sivile fiskebåter for å fremme ekspansjonistiske territoriale mål i Sør- og Øst-Kinahavet, har det sendt gjetere foran regulære tropper til øde grenseområder i Himalaya, for å skape tvister og deretter hevde kontroll. En slik tilnærming har gjort det mulig å gradvis bite av Himalaya-territoriene, ett beite av gangen.

Med folkeretten i ryggen

Chellaney viser deretter til folkeretten, som fastholder at et territorielt krav må være basert på kontinuerlig og fredelig utøvelse av suverenitet over det aktuelle området. Inntil nå har Kinas territoriale krav i Himalaya vært forankret i en «sterkestes rett»-tilnærming, som søker å utvide annekteringen av Tibet til nabolandenes grensetrakter.

Ved å bygge nye grenselandsbyer og flytte folk dit, kan Kina nå påberope seg folkeretten for å støtte opp under sine territoriale krav. I henhold til folkeretten er effektiv kontroll absolutt nødvendig for et sterkt territorielt krav – bevæpnede patruljer konstituerer ikke effektiv kontroll, men det gjør sivile bosetninger.

«Blitzoperasjoner»

Chellaney argumenterer deretter med at hastigheten som Kina har endret den territoriale status quo på bakken i Himalaya – med lite hensyn til de geopolitiske konsekvensene – også gjenspeiler andre forhold. Grenselandsbyer vil for eksempel begrense Kinas rivalers kapasitet til å bruke makt, mens de hjelper kineserne med etterretningsinnsamling og operasjoner langs og over grensen.

Satellittbilder viser hvor raskt slike landsbyer har spiret opp, sammen med omfattende nye veier og militære fasiliteter. Den kinesiske regjeringen rettferdiggjorde nylig å bygge en ny landsby i den viltvoksende indiske grensestaten Arunachal Pradesh, ved å si at den «aldri har anerkjent» indisk suverenitet over regionen. Kinas territoriale ekspansjon har heller ikke spart et av verdens minste land, Bhutan, ei Nepal, som til og med har en pro-kinesisk kommunistisk regjering.

«Fattigdomsbekjempelse»

Chellaney skriver avslutningsvis at Kina begynte å utvikle sitt grenselandsbyprogram i 2017, etter at Xi hadde oppfordret tibetanske gjetere til å bosette seg i grenseområder og «bli voktere av kinesisk territorium». Xi sa i sin appell at «uten fred i territoriet, vil ikke millioner av familier få fredelige liv.» Men Xis «fattigdomsbekjempelsesprogram» i Tibet, som har skutt fart siden 2019, handler først og fremst om å kynisk å flytte fattige til nabolandenes territorier.

Ekkoet av Kinas maritime ekspansjonisme i Sør-Kinahavet kan nå høres i Himalaya, også med tanke på økologi. På samme måte som Xis øybyggingsprosjekter i Sør-Kinahavet har «forårsaket alvorlig skade på korallrev», truer Kinas bygging av landsbyer og militære anlegg i omstridte grensetrakter å ødelegge det økologisk skjøre Himalaya, som er kilden til Asias store elver. Miljøskader er allerede tydelige på det en gang uberørte Doklam-platået, krevd av Bhutan, men som Kina forvandlet til en sterkt militarisert sone siden landet beslagla området i 2017.

