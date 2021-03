annonse

Rødt-lederen vil tvinge vaksineprodusentene til å dele teknologi og oppheve patentrettighetene.

Bjørnar Moxnes mener de driver «vaksineapartheid», siden de tar seg betalt og ikke gir bort.

– Dette viser at vi trenger en helt annen vaksinepolitikk, sier han til Klassekampen, og vil konfiskere privat eiendom:

– Et vaksineapartheid er ikke bare et problem for de fattigste landene. Det gjør oss alle mer sårbare, sier Moxnes.

Vaksineprodusentene er i ferd med å tilby Europa en vei ut av pandemien. De rike landene kan betale. Dette vil Moxnes gjøre noe med:

Han vil styrke Verdens helseorganisasjon (WHO). For å sikre teknologioverføring fra vaksineprodusenter og å midlertidig oppheve patentrettigheter. Rødt-lederens mål er å gjøre verden mindre avhengig av legemiddelselskapene.

– Dette er forslag med sunn fornuft, også for partier som elsker kapitalisme. Du trenger ikke være sosialist for å sette folkhelse foran Pfizer, sier Moxnes, og han vil også ha åpenhet i kjøp- og salgsavtaler.

– Dagens hemmelighold beskytter de store legemiddelselskapene som holder hele produksjonen av vaksiner i et jerngrep.

