annonse

annonse

Oslo kommune innfører forbud mot mer enn to besøkende i private hjem. Dette opplyser byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Dette er et svært inngripende og alvorlig tiltak. Vi vet at veldig mange i byen allerede lever som om dette er regelen. Men vi vet også at det er for mange som samles i private hjem, og som fremdeles har for mye kontakt, sa han på en pressekonferanse mandag kveld.

– Vi er på et for høyt smittevernnivå i Oslo, men vi kan slå smitten ned. La oss gjøre det, sier helsebyråd Robert Steen (Ap).

annonse

Videre kommer flere innstramminger i skolevesenet og når det gjelder barnehager og aktivitetsskoler.

Nå stenges ungdomsskoler og videregående skoler, mens det blir hjemmeskole i enkelte bydeler også for elever på 5. til 7. trinn. Dette gjelder bydelene med høyest smittetrykk.

Tiltakene varer til 6. april.

annonse

– Etter påske vil skolene gå tilbake på rødt nivå. Vi skjermer de yngste barna for videre tiltak. Å holde åpent for de yngste barna er ekstremt viktig. Men jeg vet at det å holde åpent i den situasjonen vi er i nå, også er ekstremt krevende. Ansatte opplever en enorm belastning, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

I forrige uke testet flere seg for coronaviruset i Oslo enn noen gang tidligere. Til sammen ble over 50.000 mennesker testet.

Følgende tiltak er varslet innført av byrådet i hovedstaden:

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Forbud mot flere enn to besøkende i private hjem

Hjemmeskole i VGS og på ungdomskoler i hele byen

Hjemmeskole fra 5. til 7. trinn i Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand.

Alle barnehager og aktivitetsskoler i Oslo stenges i påskeuken. Barn av foreldre med samfunnskritiske jobber vil få et tilbud ved behov.

Barn i sårbare livssituasjoner og barn med foreldre med samfunnskritiske funksjoner skal få et tilpasset tilbud om fysisk tilstedeværelse.

Kommunen viderefører ellers de strenge tiltakene som gjelder i Oslo.