– Mange føler behov for å insistere på at vaksinen er trygg, enda de ikke har grunnlag for å uttale seg.

På Facebook skriver Rødts Stavanger-politiker og stortingskandidat Mimir Kristjansson om debatten som går om om AstraZeneca-vaksinen i sosiale medier.

– Mange føler åpenbart et behov for å insistere på at vaksinen er trygg, enda de ikke har noe medisinsk eller vitenskapelig grunnlag for å uttale seg om saken, slår den tidligere Klassekampen-journalisten fast.

– Jeg er ingen vaksinemotstander. Og jeg forstår også langt på vei irritasjonen mange føler overfor vaksinemotstandere, som kan sette andre i fare hvis de ikke tar vaksiner. Likevel tror jeg ikke svaret på dette kan være å insistere på at alle vaksiner må være trygge alltd. Kristjansson viser til at har helsemyndighetene stoppet vaksineringen med AstraZeneca for å gjøre grundige undersøkelser. Dette skjer ikke fordi helsemyndighetene er vaksinemotstandere eller konspirasjonteoretikere, men fordi det er reell risiko for blodpropp ved disse vaksinene, som man skal sjekke ut. – Hvorfor må da ungdomspolitikere, spaltister, tvitrere og journalister ha så sinnsykt sterke meninger om at vaksinen er trygg? spør politikeren og konkluderer: – Paradoksalt nok er det vi ser nå egentlig bare et speil av den uvitenskapelige vaksinemotstanden. Vi må si ja til alle vaksiner, fordi vaksiner er bra uansett. Men sånn er det jo faktisk ikke, uten at man trenger å bli vaksinemotstander av den grunn. – For lite vitenskap

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474 På Facebook får Kristjansson støtte fra tidligere leder i Fremskrittspartiets Ungdom og tidligere statssekretær Ove Vanebo.– Jeg er generelt pro-vaksine, og antageligvis også for obligatorisk vaksinering i enkelte tilfeller. Men det er ingen grunn til å gjøre dette til et identitetsspørsmål. Det blir for mye estetikk, og for lite vitenskap, mener Vanebo.