I fjor brukte staten 12 milliarder kroner på eksterne konsulenter.

Til sammenligning brukte staten kun 6,9 milliarder kroner på eget embetsverk. Tallet kommer fram i et svar fra finansminister Jan Tore Sanner (H) til Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, skriver Aftenposten.

– Den statlige konsulentbruken er blitt veldig, veldig høy. Det er altfor lite politisk debatt om denne pengebruken, sier Vedum.

Finansministeren forsvarer konsulentbruket.

– Generelt kan bruk av konsulenter bidra til innovasjon og effektiv ressursbruk i staten og til å hindre budsjettoverskridelser på store investeringer, skriver Sanner.

Vedum mener imidlertid at dette er noe som kan gjøres ved undervisningssteder.

– Det kan bli en bevisst politikk at vi vil at en andel av utredningsoppdragene i Norge skal gå til Universitetet i Tromsø for eksempel. Og at vi vil bruke NTNU, høyskolen i Bø eller kanskje Handelshøyskolen i Bergen hvis det er noe som skal regnes på, sier han.

