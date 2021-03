annonse

annonse

AstraZenecas Norden-sjef sier at selskapet ivrer etter å få mer kunnskap i forbindelse med at flere land har satt vaksinasjonene på vent.

– Vi er veldig ivrige etter å forstå mer, og arbeider tett med myndighetene, sier legemiddelprodusentens medisinske sjef i Norden, Andreas Heddini, til TT.

Tyskland, Frankrike og Italia er de hittil siste i en rekke land som har stanset vaksinering med AstraZenecas koronavaksine etter meldinger om blodpropp hos personer som nylig har fått vaksinen. Fra før har blant annet Norge, Danmark, Bulgaria, Nederland og Irland gjort det samme, som forsiktighetstiltak i påvente av en avklaring.

annonse

Det arbeides hardt med å forstå hva som kan ligge bak symptomene, forklarer Heddini.

– Samtidig er det ikke noe bevis på nåværende tidspunkt som kan støtte noen årsakssammenheng mellom disse hendelsene og vaksinen, sier han.

Han viser til selskapets data fra over 17 millioner vaksinedoser som allerede er satt i EU og Storbritannia og som ikke viser noen slike tegn.

annonse

Men han synes det er bra at blant annet Norge utreder hva som har skjedd.

Viktig å følge opp

– Vi ønsker undersøkelsene velkommen, men det er viktig å være balansert. Man må reagere på hvert signal om en alvorlig bivirkning, men på den andre siden er det viktig å forstå at en rapportert bivirkning ikke automatisk er det samme som at det finnes en årsakssammenheng, sier Heddini.

På spørsmål om AstraZeneca deler Norges syn på at man gransker fordi man ikke helt kan utelukke noen sammenheng, svarer han:

– Det må vi se nærmere på. Det er veldig viktig at man følger opp og forsøker å forstå mer, at man ser på eksempelvis tidsforløpet og om det finnes noen andre fellesnevnere mellom disse personene som er rammet, som gir mer informasjon, sier Heddini.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler at vaksineringen fortsetter. Det gjør også det europeiske legemiddeltilsynet EMA. Svenske Läkemedelsverket står på samme linje.

– Vaksinen er godkjent, og den vurderingen som mange legemiddelmyndigheter har gjort, inkludert den europeiske og den svenske, er at det er sikkert å fortsette å vaksinere. Men det er klart at man hele tiden er beredt til å endre på det dersom det skulle fremkomme noe nytt, sier Heddini.

annonse

Negativ oppmerksomhet

Før meldingene om blodpropp begynte å dominere nyhetsbildet, hadde AstraZeneca fått kritikk for ikke å ha levert nok vaksiner. Selskapets kommunikasjonsdirektør Jacob Lund kommenterer den negative oppmerksomheten mot AstraZeneca slik:

– Vi har forståelse for at det reiser spørsmål og at det er blitt mye negativ oppmerksomhet. Men vi gjør virkelig alt vi kan, og man må ikke glemme at man har sett veldig få hendelser knyttet til de 17 millioner dosene som er gitt i Europa, sier Lund.

Heddini understreker viktigheten av tett dialog med myndighetenes eksperter.

– Vi sørger for å kontinuerlig dele og diskutere våre nye opplysninger og forsøker å være så åpne som mulig. Vi gjør vårt ytterste for å løse spørsmålene som oppstår, både når det gjelder produksjon og vaksinetilgang og sikkerhetsaspektene, sier Heddini.

Han er klar over at oppmerksomheten kan skade tilliten til vaksinen.

– Jeg tror at det finnes en klar risiko for det. Det er klart at man påvirkes av det som omtales i mediene. Og at det kan føre til det, det tror jeg ikke er usannsynlig, sier Heddini.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474