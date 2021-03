annonse

Den amerikanske hæren vurderer å gå til innkjøp av et nytt «stealth»-helikopter – med et glattere skrog og lavere varmesignatur enn «tradisjonelle» krigshelikoptre.

De fleste våpeneksperter, ingeniører og innovatører fra hæren og industrien kanskje ikke vil bruke ordet «stealth» når de omtaler hærens nye «Future Long Range Assault Aircraft» helikopter-program. Men utviklerne viser til at større kontroll over termisk signatur og andre konstruksjonsteknikker som betydelig reduserer helikopterets radarsignatur.

Lockheed-Sikorsky-Boeing viser til forbedringer i konstruksjonsteknikken til DEFIANT X som «optimaliserer aerodynamikken og reduserer den termiske signaturen.»

– Vi optimaliserte designet basert på hærens krav. Vi har gjort ganske mye med designet og gjort forbedringer for å redusere termiske signaturer samt endringer i eksosanlegget, sa Jay Macklin, direktør for forretningsutvikling i Sikorsky, i et intervju med The National Interest.

Glatt skrog

Et kort blikk på skroget til DEFIANT X ser ut til å avsløre en glatt og gradvis buet – eller avrundet – ekstern konfigurasjon, som skal bidra til å unngå å bli oppdaget av fiendtlige radarer.

Fraværet av harde kanter, utstikkende strukturer eller skarpe vinkelstrukturer minimerer alle former for radarretursignaler. Dette er fordi elektromagnetiske «pinger» trenger å generere retursignaler fra harde, kantede overflater for å kunne gi gjengivelser med tanke på størrelsen, formen, hastigheten og innfallsvinkelen til et flyvende objekt.

Flere «pinger» fra forskjellige skarpe eller påviselige former gir radaroperatører et mye tydeligere bilde av «dimensjonene» til et gitt flyvende objekt.

Ny rotordesign

DEFIANT X har også veldig tynne vingelignende strukturer og innebygde rotorbladstrukturer, som er plassert direkte inni helikopteret.

I hovedsak er det ingen lett påvisbar «mast» eller utstikkende vertikal struktur fra helikopterskroget opp til rotorbladene, som kan generere et mer spesifikt eller gjenkjennelig radarretursignal.

Termisk kontroll

Større kontroll over termiske signaler er også av stor verdi, ettersom jo mer temperaturen på et flyvende objekt og den omgivende luften «smelter sammen» med eller stemmer overens med temperaturen i den omgivende atmosfæren, desto vanskeligere er det for varmesøkende sensorer å oppdage det.

Dette betyr at jo lavere og mindre påviselig varmeutslipp eller eksos som kommer fra helikopteret, jo bedre stealth-kapasiteter vil det ha.

Taktikk

Lav radarobservasjonsevne kan ha betydning med tanke på krigstaktikker på slagmarken, ettersom DEFIANT X vil i teorien kunne fly høyere enn sine forgjengere uten å bli oppdaget av fiendtlige radarer.

Jo høyere et helikopter flyr over bakken, desto mer utsatt vil det være for «radarpinger» som beveger seg gjennom luften, ettersom å være i større høyde øker «synsfeltet» som er tilgjengelig for radarsystemer.

Den amerikanske hæren mest populære krigshelikoptre som Black Hawk ofte flyr nærmere bakken langs en spesifikk, mindre påvisbar bane for å unngå å bli oppdaget av fiendtlige radarsystemer.

