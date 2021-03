annonse

Rovdata har i samråd med seks utenlandske eksperter vurdert bildene fra Lakselv i Finnmark og bekrefter at det er en gullsjakal som er avbildet. Dette er den første dokumenterte observasjonen av gullsjakal i Norge.

I februar i år dukket det opp en serie med bilder tatt med viltkamera og mobil av det som kunne være en gullsjakal i Finnmark. Bildene er alle tatt i Lakselv i 2019 og 2020, skriver Rovdata på sine hjemmesider-

– Vi har vurdert bildene, og de er i tillegg sendt til seks internasjonale eksperter som har lang erfaring med forsking på gullsjakal, eller som jobber mye med kamerafeller i områder med arten. Alle er enige om at bildene med stor sannsynlighet viser en gullsjakal. Arten er nylig observert også i Østersjøregionen og Finland, og det tyder på at dette individet mest sannsynlig har kommet til landet som et resultat av en pågående naturlig spredningen av arten, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Ekspanderer i Europa

Observasjonen i Lakselv er første gang en gullsjakal er observert så langt nord. Gullsjakal (Canis aureus) er utbredt over store deler av sørøst-Europa, Midtøsten, Sentral- og Sørøst-Asia.

Det pekes på flere mulige årsaker til spredningen; som mildere vintere med mindre snø på grunn av klimaendringene, reduserte bestander av store rovdyr, samt reduksjon i bruk av gift og endringer i landbruket.

– Et interessant poeng er at det samtidig også har forgått en ekspansjon i Kaukasus i Asia, noe som indikerer at ekspansjonen er forårsaket av fenomener som forekommer på stor skala, sier John Linnell, forsker i NINA.

Fakta om gullsjakal: (kilde Rovdata)

Mer på størrelse med en rødrev enn ulv, og økologien er mer lik rødrev.

Veier i gjennomsnitt 10-12 kilo, og noen individer kan bli opptil 15 kilo.

Variert diett preget av små pattedyr og åtsler, men også fugler, plantemateriale, virvelløse dyr og søppel.

Det er en generalist som klarer seg i mange typer habitater, som ørken, løvskog, jordbruksområder, våtmarker, tropiske tørre skoger og gressletter.

De viser en klar tendens til å unngå områder med dyp snø, og foretrekker lavere høyder med heterogene landbruksdominerte habitat, buskmarker eller våtmarker langs kyst, elver og innsjøer.

I Europa overvåkes den ved hjelp av kamerafeller og bruk av såkalte playbacks av lokkerop.