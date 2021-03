annonse

Organisert sabotasje?

Foreningen for alle konservative studenter (FAKS) opplyser at Facebook har nektet dem å dele en online-diskusjon med den kjente Kina-kritikeren Robert Spalding tirsdag kveld.

Spalding, en pensjonert brigadegeneral i det amerikanske flyvåpenet, har skrevet en bok om hvordan han mener Kina har drevet en skjult krig mot USA og Vesten i en årrekke, kjent som «Stealth War» på engelsk. Han vier nå sin karriere til å opplyse om verden om farene som han mener Det kinesiske kommunistpartiet utgjør for verden.

Verken den nasjonale Facebook-kontoen til FAKS eller kontoen til initiativtageren til møtet, Senterpartipolitiker Chase Alexander Jordal, fikk dele møtet på sine Facebook-vegger.

Ifølge FAKS, regner general Spalding med at noen ved den kinesiske ambassaden trolig har fått med seg møtet, og har sørget for at arrangementet ble spammet ned av klager på Facebook, slik at det ikke lot seg dele.

FAKS beklager hendelsen, men er også av den oppfatning av at dersom generalens antagelser stemmer, så viser dette bare hvor alvorlig disse temaene er.

FAKS opplyser at de vil legge ut et opptak av møtet på YouTube, og på Facebook dersom det tillates på et senere tidspunkt.

