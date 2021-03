annonse

annonse

I januar kom det et varsel mot SMB Norges administrerende direktør Olaf Thommessen. Kort tid etter sluttet han.

Thommessen forklarte det selv med at andre krefter skulle få slippe til.

Thommessen varslet sin avgang 22. januar. Men tre uker tidligere fikk styret i SMB Norge et varsel fra fire ansatte, inkludert medlemmer av Thommessens egen ledergruppe, skriver DN.

annonse

Den første anklagen handler om arbeidsmiljøet. Thommessens oppførsel i møter med SMB Norge-ansatte beskrives som «preget av en svært trakasserende og mobbende tone».

I varselet nevnes videre «svært upassende vitser som gjerne har en tydelig/seksuell eller kvinnediskriminerende undertone».

Flere konkrete hendelser blir trukket frem i varselet, men dette skal bar være «noen få av mange eksempler». Varslerne skriver at Thommessen ved gjentatte anledninger har karakterisert ansatte som har vært syke noen dager for «kjerringer».

annonse

Ifølge DN står det også at han har sagt at det var på tide å starte et «kvinnenettverk» med berørte mannlige ansatte og at han har kalt kvinnen for mannens beste venn, nest etter hunden.

Styreleder i SMB Norge, Ove Bjørn Olsen, bekrefter at styret mottok et varsel i starten av januar.

– Vi tok det svært alvorlig og satte i gang en prosess ut fra det. Utfallet av saken er kjent, sier han.

Thommesen sier dette i en epost til DN:

– Omstillingen av organisasjonen og endringene for de ansatte har ført til at noen har reagert i etterkant av nye arbeidsoppgaver, men utover dét er det ingen som har klaget på arbeidsmiljøet. Tvert imot har det blitt gitt tilbakemeldinger av helt motsatt karakter, inkludert god ledelse i slike situasjoner.

Olaf Thommessen var tidligere gift med modellen Vendela Kirsebom.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse