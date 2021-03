annonse

Unngikk elektronisk registrering i bomringen ved hjelp av en fjernkontroll inne i bilen.

En tretti år gammel Oslomann, som over en lengre periode dekket til bilnummeret og pakket inn sin bombrikke med aluminiumsfolie, er dømt til 21 dager betinget fengsel i Gulating lagmannsrett.

16. april 2020 fikk domfelte utferdiget et forelegg av Politimesteren i Vest Politidistrikt Grunnlaget for straffereaksjonen var blant annet:

«I perioden fra torsdag 1. oktober 2018 til og med 6. juli i Bergen, i den hensikt å ikke bli belastet for bompengepasseringer, benyttet han ved flere anledninger en fastmontert rullegardin over kjennemerket fremme på sin VW med kjennemerke XX 12345, slik at han ved hjelp av fjernkontroll inne i bilen kunne dekke til kjennemerket slik at dette var skjult og ikke kunne registreres/identifiseres elektronisk avlesning ved bruk av foto.

I perioden fra 17. august 2017 til og med lørdag 7. juli 2019 i Bergen, påvirket han den automatiske databehandlingen til bompengeselskapet Ferde AS ved å forholde seg som beskrevet under post I (ovenfor – red. anm) samt at han pakket brikke for automatisk registrering inn i aluminiumsfolie for å unngå registreringer av bompengestasjon. Handlingen medførte tap for Ferde AS».

I nærværende forelegg, ble domfelte informert om at hans fremgangsmåte vanligvis ville ha avstedkommet en strengere straff, men at forelegget ble formulert som en følge av koronaepidemien.

Domfelte fikk også forklart at saken ville bli oversendt tingretten med påstand om betinget fengsel i kombinasjon med en forhøyet bot dersom ikke forelegget ble akseptert.

Vedtok ikke forelegget

Domfelte vedtok ikke forelegget. Straffesaken måtte derfor oversendes for behandling i Bergen tingrett.

I Bergen tingrett ble domfelte dømt til betinget fengsel i 21 dager, med en prøvetid på to år. I tillegg, må han betale en bot på kroner 20 000,- og kroner 5 000,- i saksomkostninger.

Anket

Domfelte anket dommen til Gulating lagmannsrett da han mente at straffeutmålingen i tingretten var for streng.

Lagmannsretten forkastet anken med følgende vurdering:

«Sterke allmennpreventive hensyn gjør seg gjeldende da det er viktig at allmennheten i et tillitsbasert samfunn lojalt etterlever de plikter som følger av automatiserte tjenester. I nærværende sak gjør også invidiualpreventive hensyn seg gjeldende. Det vises til at domfelte over tid bevisst og gjentatt har forsøkt å unndra seg registrering av bompasseringene. At han har tilbakebetalt det bedratte beløpet på kroner 1098,- kan ikke tillegges særlig betydning. Noe annet ville medført tvangsinndrivelse av beløpet».

