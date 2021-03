annonse

annonse

Hassan Parandeh er ungdomspolitiker i KrFU. Han er glad for at han ikke forsto Listhaugs ord da han kom til Norge.

– Hadde jeg forstått hva hun sa, ville jeg neppe ha turt å ta kontakt med nordmenn, skriver Hassan Parandeh i BT, og trekker frem flyktninger fra Moria-leiren som eksempel:

– Etter lang tid med venting har noen flyktninger fra Moria-leiren endelig kommet til Norge. Reaksjonene har ikke latt vente på seg. På godt og vondt. Måten vi tar imot og omtaler disse og andre nyankomne flyktninger, har mye større betydning enn hva vi tror.

annonse

Les også: Nestleder i KrFU tror Resett får offentlig støtte, mener det er «kjempebetenkelig»

Han skriver at Jon Helgheim og Sylvi Listhaug setter svake grupper opp mot hverandre på for egen politisk vinning. Parandeh forsto ikke norsk da han kom som flyktning til Norge for ti år siden, det er han glad for. Da forsto han ikke innholdet i Facebook-innleggene fra personer som Helgheim og Listhaug og kommentarfeltene under.

– Det kunne fått alvorlige konsekvenser for min fremtid i Norge.

annonse

Les også: Dette er asylsøkerne som nå kommer – UDI svarer Resett (+)

De å lese kommentarer og innlegg fra personer som mener nyankomne er «uintegrerbare» og «trussel mot velferden i Norge» er demotiverende:

– For nyankomne kan Frp-retorikken, som vi etter hvert begynner å bli immune mot, få store konsekvenser for noens liv og for vårt samfunn som helhet. Politikerne har et stort ansvar for samholdet i vårt samfunn, mener KrFU-politikeren, og legger til:

– De skal klare å diskutere politikk uten å sette svake grupper opp mot hverandre og skape farlige fiendebilder av mennesker som skal starte et helt nytt liv i landet.

Han sier at måten vi tar imot og omtaler mennesker på, har mye større betydning for deres liv her og vårt samfunn som helhet, enn hva vi tror.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse