Meghan Markles rasismeanklager støttes av USAs tidligere førstedame.

Meghan Markle (39) og hennes ektemann prins Harry anklaget nylig en ikke navngitt person i den britiske kongefamilien for å ha kommet med rasistiske bemerkninger om parets barn, Archie (1), under et intervju med Oprah Winfrey.

Anklagene har vakt kraftige reaksjoner verden over, og når får Meghan Markle støtte av tidligere førstedame i USA, Michelle Obama.

Hun mener at Meghan Markle og hennes sønns tilstedeværelse i kongefamilien var en god refleksjon av dagens samfunn, og positivt for kongefamilien, på grunn av deres etnisitet.

– Jeg kan aldri forstå hvordan det ikke kunne bli sett på som en fordel og en refleksjon av verden i dag, særlig nå, å se så inkluderende det er å se noen som ser ut som deg i denne familien. Enda mindre noen som er født inn i den, sier Obama til the Daily Telegraph.

– Jeg følte at det var hjerteskjærende å høre, at hun følte hun var i sin egen familie – og hennes familie tenkte annerledes om henne.

Ikke overrasket

Den tidligere førstedamen er ikke overrasket over anklagene Markle har kommet med.

– Som jeg har sagt før, så er ikke rase en ny konstruksjon i denne verden for fargede mennesker, så det var ikke en total overraskelse å høre hennes følelser og å få dem artikulert, sier hun.

USAs tidligere president Barack Obama og hans kone skal ha hatt et nært forhold til prins Harry og Meghan Markle, hertugen og hertuginnen av Sussex. Michelle Obama har til og med slått fast at Markle er en «omtenksom leder», som ikke lar seg plassere i bås, og som gjør verden til et bedre sted.

