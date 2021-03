annonse

Stoltenberg er bekymret for at NATO-medlemmet Tyrkia er på kollisjonskurs med andre allierte, samt at landet blir stadig mer autoritært.

Mandag slo NATO-sjef Jens Stoltenberg fast overfor EU-parlamentet at han har «alvorlige bekymringer» for tyrkiske styresmakters fremferd i flere saker, deriblant geopolitiske spørsmål øst i Middelhavet, beslutningen om å kjøpe det russiske luftforsvarssystemet S-400, samt sivile og demokratiske rettigheter i Tyrkia.

– Men jeg tror NATO kan bidra med en viktig plattform for å diskutere disse sakene, fremme disse sakene og å ha seriøse debatter og diskusjoner om ulike bekymringer, sa den tidligere norske statsministeren til EU-parlamentarikerne.

Stoltenberg bekymrer seg for territoriale spenninger mellom Tyrkia på den ene siden, med de allierte Hellas, Israel og Kypros på den andre, som han mener kan være på vei til eskalere. Konflikten her dreier seg om en planlagt undersjøisk strømkabel som skal gå øst i Middelhavet, der Ankara krever borerettigheter nabolandene har vanskelig for å akseptere.

Det nye osmanske riket

Mange regionale analytikere har imidlertid hevdet at president Erdogan er ute etter mye mer enn borerettigheter. Foreign Policy hevdet i januar at Erdogan ser sine krav i Middelhavet som et første steg på veien mot å gjenoppbygge det osmanske riket.

Det osmanske riket var et imperium som ble etablert på 1400-tallet, da tyrkiske muslimer invaderte og overtok landene som hadde tilhørt det østromerske riket, også kjent som det bysantiske riket.

I Jerusalem Post har det blitt hevdet at Erdogans mål på litt kortere sikt er å splitte opp alliansen mellom Israel, Hellas og Kypros.

Antidemokratiske holdninger

Stoltenberg uttrykte også bekymring for status i tyrkisk politikk. Organisasjoner som Freedom House og Human Rights Watch betegner Tyrkia som «ufritt» og har slått fast at det blir verre.

Tyrkia er i dag et av landene som scorer dårligst for pressefrihet. Hundrevis av journalister har blitt fengslet siden kuppforsøket i 2016. Å «fornærme Erdogan» er en forbrytelse i henhold til tyrkisk lov.

Stoltenberg har imidlertid slått fast at Tyrkia strategisk sett er «ekstremt viktig» for NATO, med begrunnelse i nærheten til konfliktene i Midtøsten. Derfor kan man anta at han er forsiktig i sin språkbruk overfor landet.

Tyrkias medlemskap i NATO er kontroversielt. For eksempel mener hele 58 prosent av tyskerne at Tyrkia bør kastes ut av forsvarsalliansen, ifølge Deutsche Welle.

