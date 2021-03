annonse

Aksjekursen raser.

Det russiske medietilsynet Roskomnadzor varsler tirsdag at Twitter vil blokkeres i Russland hvis selskapet ikke retter seg etter pålegg fra landets myndigheter.

Dette melder en rekke nyhetsnettsteder, herunder TASS, The Moscow Times og RT.com.

Grunnen er at den sosiale plattformen skal ha unnlatt å fjerne 3.168 innholdsenheter som Roskomnadzor har krevd slettet. Roskomnadzor mener at over 450 av disse enhetene er barnepornografi, mens over 2.500 oppfordrer barn til selvmord.

Russland har sett seg lei på at Twitter, som er et privat selskap, angivelig ikke følger loven eller lystrer myndighetene i landet som tjenesten opererer i.

Forrige uke satte Roskomnadzor makt bak sine gjentatte krav til Twitter ved å forsinke nedlastingen av Twitter i Russland. Det ble lagt inn forsinkelse på samtlige mobiltelefoner og på halvparten av alle PC-er.

Twitter svarte på den nedsatte hastigheten med å uttrykke «dyp bekymring» for at «den offentlige samtalen på nett» angivelig vil begrenses.

Nå har Twitter tretti dager på seg på å fjerne innleggene som Roskomnadzor krever slettet. I motsatt tilfelle kan tjenesten komme til å blokkeres i Russland, og vil i teorien dermed miste adgang til et marked på 146 millioner innbyggere.

10. mars, da Roskomnadzor tok til å forsinke nedlastingen av Twitter i Russland, falt aksjekursen med ti prosent fra 69,4 til 64,95 dollar.

