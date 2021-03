annonse

– Som nestleder i Arbeiderpartiet er det ikke tilstrekkelig å beklage at han var med. Han skulle beklaget at han lot det skje, og at han ikke jaget partifellene hjem eller i seng

Etter årsmøtemiddagen i Nordland Arbeiderparti i Bodø fredag, samlet Ap-nestleder Bjørnar Skjæran og syv andre seg på et hotellrom.

Feiringen som fant sted i en suite på hotellet Scandic Havet brøt med de strenge coronatiltakene som ble innført i Bodø samme dag. Det er blant annet ikke er tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster der flere enn fem gjester er til stede samtidig.

Politiet har startet etterforskning, men får intet etterspill internt i Arbeiderpartiet. Men flere reagerer sterkt. Én som er kritisk er redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys.

– Som nestleder i Arbeiderpartiet er det ikke tilstrekkelig å beklage at han var med. Han skulle beklaget at han lot det skje, og at han ikke jaget partifellene hjem eller i seng. Det er hans ansvar at festen ikke ble stoppet, og det burde Skjæran sagt på innpust og utpust i dag, skriver politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys.

Ikke alle

Han viser til at det ikke ser ut som saken får noe etterspill internt i partiet.

– Men gudene skal vite at det ikke er alle nachspiel i Arbeiderpartiet som det har blitt tatt like lett på. Særlig ikke de nestledere har deltatt på. Bare spør Trond Giske.

