Joe Bidens politikk er en invitasjon til migrantene, mener republikanere. Nå melder innenriksminsteren hans, Alejandro Mayorkas, at tallet på migranter kommer til å bli det høyeste på tjue år.

– Situasjonen på sørvestgrensen er vanskelig, kommenterte Mayorkas. – Vi jobber døgnet rundt for å håndtere det og det fortsetter vi med.

Han unlot å kalle det en «krise» og strakk seg ikke lengre enn å kalle situasjonen «vanskelig» kommenterer, Fox News, som har situasjonen på grensen som toppsak.

– Vi er på vei til å motta flere individer på den sørvestlige grensen enn på tjue år, sa Mayorkas. I februar kom det over 100.000 migranter.

Biden-adminstrasjonen jobber med å utvide kapasiteten til å huse migrantene, som også inkluderer et økende antall mindreårige.

Trump innførte en rekke restriksjoner under sin presidentperiode, inkludert avvikling av fenomenet “catch-and-release,” som innebar at migranter blitt sluppet løs i USA før oppholdssøknadene er behandlet. En annen ordning Trump forhandlet frem med nabolandet, var at migrantene måtte vente i Mexico i påvente av at saken deres ble behandlet. Dette ble avsluttet av Biden i februar.

Kritikere mener Bidens signaler oppmuntrer migrantene til å søke seg mot USA, melder Fox News.

