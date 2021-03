annonse

annonse

Russland og Iran forsøkte å manipulere avviklingen av presidentvalget i USA, men lyktes ikke, konkluderer amerikanske myndigheter, ifølge NTB.

Amerikansk etterretning har gransket påstander om at utenlandske aktører saboterte valgavviklingen og manipulerte valgresultatet, men konkluderer med at de ikke fikk det til.

Ifølge en rapport fra USAs øverste etterretningssjef skal president Vladimir Putin ha autorisert en russisk operasjon for å skade Joe Bidens kandidatur.

annonse

Russiske hackere gjorde imidlertid ikke noe vedvarende forsøk på å trenge inn i maskinene som ble benyttet under valgavviklingen, slik de har gjort under tidligere valg, slår rapporten fast.

Mislyktes

Iran skal også ha forsøkt å trenge inn i det som omtales som kritisk infrastruktur, tilsynelatande for å påvirke resultatet i Bidens favør, med lyktes imidlertid ikke med å endre data eller påvirke verken valgdeltakelsen, opptellingen eller resultatet, heter det i konklusjonen.

Amerikansk etterretning har heller ikke avdekket kinesiske forsøk på å påvirke valgutfallet, verken i Trumps eller Bidens favør.

annonse

Etterretningsrapporten konkluderer med at flere utenlandske aktører samlet informasjon som kunne ha vært brukt til å påvirke utfallet av valget, men uten at dette skjedde.

Både Iran og Russland har kontant avvist anklager om forsøk på å påvirke valget.

Avviser konspirasjonsteori

Rapporten undersøkte også påstandene som tidligere president Donald Trumps advokater fremmet, om at et selskap som leverte maskiner for opptelling av stemmer, kunne knyttes til Venezuela og at maskinene manipulerte valgresultatet i Bidens favør.

Påstandene ble ifølge rapporten nøye etterforsket, som fastslår at de «ikke er troverdige», heter det.

Etterretningsrapporten tar ikke for seg hvilke andre metoder som eventuelt ble benyttet av utenlandske aktører for å påvirke opinionen og valgutfallet, som for eksempel ved spredning av desinformasjon i sosiale medier.

Sanksjon

Ifølge CNNs reporter Kylie Atwood kommer Biden på bakgrunn av rapporten til å kunngjøre sanksjoner mot flere land, blant dem Russland, Iran og Kina.

annonse

Atwood viser til tre anonyme kilder i Biden-administrasjonen og tvitrer at kunngjøringen kan komme alt i neste uke.

Detaljer om de angivelige sanksjonene er ikke kjent, og de er heller ikke bekreftet fra offisielt hold.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474