Tidligere toppetterforsker i amerikansk UD påstår at det nye coronaviruset sannsynligvis er resultatet av militær biovåpenforskning som gikk galt ved Wuhan Institute of Virology.

David Asher, tidligere toppetterforsker i amerikansk UD, som også overså USAs arbeidsgruppe av eksperter som undersøkte opprinnelsen til coronaviruset, kom med de eksplosive kommentarene i et eksklusivt intervju med Fox News søndag.

Ikke bare tror han at viruset rømte fra Wuhan Institute of Virology ved en feiltagelse, men også at det kan ha vært et resultat av forskning som det kinesiske militæret gjorde på biologiske våpen.

– Wuhan Institute of Virology er ikke det nasjonale helseinstituttet. Det opererte et hemmelig, klassifisert program. Etter min oppfatning var det et biologisk våpenprogram, sa Asher, som nå jobber som seniorforsker ved tenketanken Hudson Institute.

Lang erfaring

Asher har tidligere jobbet med noen av de mest klassifiserte etterretningsetterforskningene for det amerikanske utenriksdepartementet og finansdepartementet – under både demokratiske og republikanske administrasjoner.

Han ledet blant annet teamet som avdekket det internasjonale atominnkjøpsnettverket som ble styrt av faren til Pakistans atomprogram, AQ Khan, og avdekket i sin tid sentrale deler av Nord-Koreas hemmelige uranberikelsesprogram.

– Tildekningskampanje

Under en paneldiskusjon om opphavet til covid-19-pandemien i regi av Hudson Institute fredag 12. mars, påstod Asher at Det kinesiske kommunistpartiet har vært involvert i en massiv kampanje over de siste 14 månedene for å skjule sporene sine etter utbruddet i Wuhan.

– Hvis man tror, ​​som jeg gjør, at dette kan ha vært et biovåpenprogram som gikk galt – ikke bevisst frigitt, men på en eller annen måte lekket ut under utvikling – har dette vist seg til å være det største våpenet i historien, sa Asher.

– 15 til 20 prosent av globalt BNP ble visket ut og millioner av mennesker har blitt drept, mens den kinesiske befolkningen knapt har blitt berørt, og økonomien deres kom raskt tilbake til å bil nummer én i hele G20, la han til.

Kriminell oppførsel

Asher mener at den kinesiske regjeringens oppførsel minner ham om andre kriminelle etterforskninger som han har ledet i fortiden:

– Motiv, tildekking, sammensvergelse – dette er alle kjennetegn på skyld. Og det faktum at den opprinnelige klyngen av ofre omgikk selve instituttet som gjorde den svært farlige – om ikke tvilsomme forskningen – er viktig, sa Asher, som også fungerte som hovedrepresentanten til amerikansk UD i Kina under SARS-utbruddet i 2003.

Hull i våtmarkedsteorien

Kina har påstått at coronaviruset stammer fra et våtmarked i Wuhan, men det største problemet med Beijings påstander er at det første tilfellet av covid-19 ikke hadde noen tilknytning til markedet.

I fjor fikk USAs etterretning angivelig tak i informasjon som indikerte at det var et sykdomsutbrudd med influensalignende symptomer blant flere laboratorieforskere ved Wuhan Institute of Virology, som førte til at de ble innlagt på sykehus i november 2019 – måneder før Kina offisielt rapporterte sin første sak.

Biovåpenforskning

Asher og de andre ekspertene i paneldiskusjonen om coronavirusets opphav i regi av Hudson Institute 12. mars, viste til at Kina kunngjorde i 2007 at det ville begynne å jobbe med genetiske biologiske våpen ved å bruke kontroversiell forskning for å gjøre virus mer dødelige.

Kineserne sluttet derimot å snakke offentlig om forskningen ved Wuhan-laboratoriet i 2016. Asher mener at dette er tidspunktet da Folkets frigjøringsarmé (PLA) gikk inn og tok over forskningen – som gikk over fra bioforskning av defensiv natur til offensive formål. Samme år uttalte Kinas største statlige TV-kommentator at «[Kina] har gått inn i en periode med kinesisk biologisk krigføring, inkludert bruk av ting som virus.

– Jeg mener, de kom med en offentlig uttalelse til sitt folk om at dette var en ny prioritet under Xi nasjonale sikkerhetspolitikk, påpekte Asher.

Kineserne sluttet ifølge Asher å snakke offentlig om coronavirusforskningen «som kunne brukes som våpen» i 2017, samtidig som det kinesiske militæret begynte å finansiere forskningen ved Wuhan Institute of Virology.

– Jeg tviler på at det er en tilfeldighet, sa Asher.

WHOs etterforskning

Da teamet som Verdens helseorganisasjon (WHO) sendte til Wuhan i februar besøkte Wuhan Institute of Virology, tok de ikke på seg biosikkerhetsdrakter og tilbrakte kun tre timer inne i bygningen. Ifølge rapporter hadde de ikke tilgang til forskerne eller dataene som var nødvendig for å fullstendig utelukke at viruset hadde rømt fra laboratoriet.

På dette tidspunktet sa talsmannen Wang Wenbin fra kinesisk UD følgende:

– Det bør bemerkes at sporbarhet av et virus er et komplekst vitenskapelig spørsmål, og vi må gi tilstrekkelig plass til eksperter slik at de kan drive med vitenskapelig forskning.

– Kina vil fortsette å samarbeide med WHO på en åpen, gjennomsiktig og ansvarlig måte, samt bidra til å bedre forhindre fremtidige risikoer og beskytte liv og helse til mennesker i alle land.

