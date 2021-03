annonse

Må løfte partiet og unngå lekkasjer til Senterpartiet.

På meningsmåling-nettstedet Pollofpolls stiller Johan Giertsen spørsmålet om Fremskrittspartiets andrekandidat Jon Helgheim vil bli valgt inn fra Oslo til stortingsvalget i høst.

Fremskrittspartiet fikk 9,5 prosent i Oslo i stortingsvalget 2017 og to distriktsmandater; Siv Jensen og Christian Tybring-Gjedde. Oslo Frp har nå nominert Christian Tybring-Gjedde, Jon Engen-Helgheim, Aina Stenersen og Maria Zähler som sine fire fremste.

Nettstedet konkluderer med at Frp ut fra et snitt av de fem første nasjonale meningsmålingene i mars 2021 brutt ned på Oslo, minimum må ha 7,2 prosent av stemmene for å få to distriktsmandater. Det betyr at partiet kan tåle en tilbakegang på 25 prosent av velgerne fra 2017 og likevel vinne to mandater.

Problemet er at Frp i dag har et snitt på minus 42 prosent fra valgresultatet i 2017 på nasjonale målinger.

Må opp

Johan Giersten viser til at Frp nå ligger på rundt 9 på VGs tre første nasjonale målinger blant velgere på Østlandet. Frp fikk 14 prosent i denne landsdelen i 2017 og fallet blir da på 35 prosent.

Ifølge Pollofpolls er konklusjonen at Helgheims stortingsplass er utsatt og usikker, men at det ikke er umulig å løfte partiet fra 5-6 prosent som Oslo Frp trolig ligger på nå, til 7 prosent.

– Særlig hvis Frp lykkes i å begrense lekkasjen til sin største konkurrent Senterpartiet, konkluderer Giertsen.

