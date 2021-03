annonse

annonse

Magnus Carlsen måtte kjempe hardere enn ventet for semifinaleplass i sin egen onlineturnering tross en pangstart mot Levon Aronian også onsdag.

Han måtte i dagens tredje parti kjempe seg tilbake fra en nesten tapt stilling, og da partiet endte med patt etter 71 trekk var semifinalebilletten i havn. Torsdag og fredag møter han Jan Nepomnjasjtsjij i kamp om finaleplass i Magnus Carlsen Invitational.

– Jeg ble utspilt på et tidspunkt, og partiet var egentlig tapt, men på en eller annen måte greide jeg å komme meg ut av det, sa han til Chess24.

annonse

Etter å ha utklasset Aronian første dag sa Carlsen at første parti onsdag ville være nøkkelen til å unngå problemene han ofte har møtt 2. dag av utslagskamper. Han imponerte stort da han vant det med svarte brikker.

– Det første partiet var det viktigste. Etter at det gikk veien var det liten sjanse for at det skulle gå helt galt, men om jeg hadde tapt det tredje partiet så ville det selvfølgelig blitt nervøst i det siste, sa Carlsen til TV 2.

God plan

Aronian kom godt forberedt med en plan om å skape kaos på brettet og lure Carlsen ut på tynn is. Etter 11 trekk tok den norske verdensmesteren en tenkepause på over fem minutter, og den brukte han godt da han la en plan for å håndtere situasjonen.

annonse

Fire trekk senere var det Aronian som måtte bruke mye tid. Armeneren tenkte i over sju minutter og ga fra seg hele overtaket han hadde på klokka og litt til. Han fant ikke like gode svar som Carlsen hadde gjort, og prosentene vippet over i Carlsens favør etter tidligere å ha vært på Aronians side.

Carlsen fortsatte å spille smart og presist, og han bygget opp et stadig klarere overtak som etter at de gikk inn i et bondesluttspill snart viste seg å være en vinnende stilling. Etter 42 trekk ga Aronian opp.

Etter sin seier med svart trengte Carlsen bare ett poeng på tre partier, altså en seier eller to remis, for å sikre semifinaleplass.

Spiste middag

Han virket ikke særlig ivrig på å dele ut et knockoutslag allerede i neste parti. Han spiste middag mens han i et udramatisk parti kontrollerte inn til remis med hvitt etter 41 trekk. Igjen tok han en lang tenkepause, denne gang etter 12 trekk, men denne gang pønsket han ikke ut en plan som satte motstanderen til veggs.

Også i det tredje partiet hadde Carlsen lange tenkepauser innledningsvis, og han gjorde noen trekk som dataprogrammene ikke likte. Aronian spilte seg til et betydelig overtak som forvandlet seg til en tilsynelatende vinnende stilling da Carlsen gjorde en feilvurdering.

– Jeg feilberegnet med et springertrekk, og han fikk en ekstra bonde som jeg ikke hadde sett, sa han.

annonse

Ifølge sjakkcomputeren hadde Aronian seierssjanse på 98, men begge spillerne hadde tidsnød i sluttspillet, og under hardt tidspress gjorde armeneren feil som kostet ham overtaket.

– Jeg føler at jeg løste oppgaven ganske dårlig i det partiet, men jeg greide å redde meg likevel. Det var nok mer tegn på at han ikke er helt i slag enn på at jeg er i form, sa Carlsen til TV 2.

Motstander i semifinalen torsdag og fredag blir Nepomnjasjtsjij, som etter uavgjort mot Hikaru Nakamura første dag utklasset amerikaneren onsdag. I den andre semifinalen spiller Anish Giri mot Wesley So.

(©NTB)