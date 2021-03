annonse

Frankrikes statsminister Jean Castex lover å raskt ta AstraZeneca-vaksinen om den igjen blir tatt i bruk i landet.

Formålet er å styrke folks tillit til den, skriver NTB.

– Sett i lys av hva som har skjedd med AstraZeneca, tror jeg at det vil være lurt om jeg blir vaksinert veldig fort, så snart oppholdet i vaksineringen – slik jeg håper – blir stanset. Det vil vise folk at vaksine er veien ut av krisen vi står i, og at det er trygt å ta den, sa Castex i et intervju tirsdag.

Frankrike, Tyskland og Norge, er blant flere land som har stanset bruk av vaksinen i påvente av EUs legemiddelverk EMA sin granskning av hvorvidt det er en sammenheng mellom vaksineringen og blodpropp. Dette arbeidet skal være ferdig torsdag.

