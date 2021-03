annonse

– Vi har den regjeringen vi har, de har gjort en del ting bra, de har lært av noen tidligere feil og de bommer fortsatt på en del annet.

I en oppdatering på Facebook får regjeringens corona-tiltak fra Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Jon Helgheim både refs og ros.

annonse

Han trekker frem at det nok ikke var så lurt å «så forventninger om at dette skulle gå over på nyåret eller gang på gang si at vi er på vei ut av krisen, mens nye tiltak er på vei inn».

Han er også kritisk til hvordan regjeringen har håndtert smitte i deler av befolkningen.

Nei, det har ikke vært så lurt å la berøringsangsten sørge for at innvandrerbefolkningen står for mesteparten av smitten, skriver Helgheim, som også er kritisk til at ikke «alle som har besøkt hjemlandet sitt må på karantenehotell når de kommer tilbake til Norge». annonse Lært av tidligere feil

Han understreker samtidig at «det er helt umulig å ikke gjøre feil i den situasjonen vi er i.»

– Vi har den regjeringen vi har, de har gjort en del ting bra, de har lært av noen tidligere feil og de bommer fortsatt på en del annet. Slik er det, men den beste veien ut av dette er å holde ut litt til, selv om det er litt tøft akkurat nå, konkluderer stortingsrepresentanten. Kjetil Rolness skeptisk til corona-tiltak: – Hvor mye ulykke og risiko skal vi utrydde i samfunnet? annonse Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474