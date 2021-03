annonse

Kunstnere sverter Sløseriombudsmannen, og mener kritikere av deres støtteordninger bærer ansvar for hets og trusler.

I en artikkel i Aftenposten hevdes det at kunstnere mottar flere trusler det før. Det skal angivelig dreie seg om meldinger med utsagn som «Vi misliker det du driver med», «Vi vet hvor du bor» og «Vi vet hvor barna går i barnehage».

– Noen tåler det godt, mens andre lever i stor usikkerhet og føler seg utsatt. Det kan føre til at de trekker seg tilbake, mister inspirasjon og lar være å ytre seg, sier Tore Slaatta, som er professor på Oslo Met og står bak Fritt Ords nye ytringsfrihetsrapport, der kunstnere i en spørreundersøkelse oppgir at de får flere trusler og hatefulle meldinger enn før.

Et økt konfliktnivå i sosiale medier får skylden for økningen. Flere kunstnere nevner Facebook-siden Sløseriombudsmannen. Nylig stod Are Søberg, aksjeinvestor og tidligere aktiv i partiet Liberalistene, frem som en av personene bak siden.

«Ytterliggående» stemmer

Danseren Mia Habib, som tidligere er omtalt i Resett i forbindelse med at hun har fått utdelt over 11 millioner skattekroner, er en av kunstnerne som legger skylden på Sløseriombudsmannen. Hun peker blant annet på negative, hatefulle utsagn i Resetts kommentarfelt i forbindelse med denne saken, og mener dette er Sløseriombudsmannens ansvar. Han fyrer angivelig opp «ytterliggående» elementer.

– Jeg merket seg at Sløseriombudsmannen ikke brukte anledningen til å ta avstand fra kommentarene hos Resett, men fortsatte å henge meg ut, sier Habib.

Sverter Sløseriombudsmannen

Professor Tore Slaatta har imidlertid også registrert at kunstnere ytrer seg på måter som er ment å sverte Sløseriombudsmannen. Samtidig mener har at Sløseriombudsmannen har et ansvar for hetsen.

– Jeg tenker det har sammenheng med at omtalene hans er reduserende og respektløse overfor kunstverk og kunstnere. Han klipper i kunstnernes materiale og latterliggjør dem.

