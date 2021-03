annonse

Kay G. Hagler skriver på Facebook at den legendariske bokseren ikke døde av koronavaksinen.

Det ble mye spekulasjoner rundt dødsfallet til Hagler etter at rival og venn, Thomas Hearns, skrev på sosiale medier at «Hagler ligger på intensiven og kjemper mot bivirkninger av koronavaksinen», skriver flere nyhetskanaler, blant dem Fox News og The Sun.

Mange vaksinemotstandere fikk blod på tann etter Hearns innlegg, men dette blir nå tilbakevist av Haglers kone.

Kay G. Hagler oppgir ikke dødsårsaken, men ber i stedet om at folk respekterer privatlivet til henne og Haglers familie under denne vanskelige tiden. Hun skriver også at det ikke vil bli noen begravelse fordi Hagler hatet begravelser.

«Min kjære døde med et smil om munnen og dette er ikke tiden til å prate nonsens», skriver Kay blant annet.

«Jeg var den eneste som var til stede når han døde, og jeg kommer IKKE til å godta konspirasjonsteorier eller annet tøv rundt dødsfallet til min mann», fortsetter hun.

Thomas Hearns har slettet innlegget sitt, men vil ikke dementere eller gå tilbake på det han skrev.

