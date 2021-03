annonse

Det kommer stadig nye beskyldninger mot New York guvernør Andrew Cuomo.

Karen Hinton har stått frem med påstander på WNYC radio om at Cuomo hadde reisning da han omfavnet henne på et hotell i Los Angeles for tjue år siden. Hun jobbet da som innleid pressesekretær.

– Han kom bort til meg, klemte meg for tett og var opphisset (aroused), sa hun og sier hun følte seg veldig ukomfortabel.

Cuomo accuser Karen Hinton says he was 'aroused' when he hugged her https://t.co/JyTkgWpE8d pic.twitter.com/lfzNz5zKIY — New York Post (@nypost) March 15, 2021

Cuomo benekter at hendelsene fant sted som beskrevet, skriver Fox News basert på en artikkel i New York Post.

Flere ledende politikere har tatt til orde for at Cuomo må gå etter at flere kvinner har stått frem med anklager om at han har oppført seg upassende. President Joe Biden har foreløpig ikke stilt seg bak disse kravene.

Det siste døgnet har det også kommer frem at en kvinne ved navn Charlotte Bennett, som tidligere jobbet for Cuomo og som har anklaget ham for upassende oppførsel, skal ha sagt til etterforskere at Cuomo stadig snakket om «størrelsen på hendene sine» og kom med antydninger om hva dette kunne tyde på, skriver Politico.

