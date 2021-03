annonse

annonse

Jonas Bals er rådgiver i LO og mener Frp må konfronteres.

«I år er det ti år siden det fascistiske terrorangrepet på regjeringskvartalet og AUF. Den nye filmen «Generasjon Utøya» og Hallvard Notakers bok «Arbeiderpartiet og 22. juli» har begge gjort det både mulig og nødvendig å diskutere sammenhengene mellom ytringer og handlinger,» begynner han i et innlegg i Klassekampen «Tenk om høyresiden kunne ta et oppgjør med ytre høyre.

Den diskusjonen strandet for ti år siden, mener han. «At det var vanskelig å diskutere den gangen, skyldtes blant annet nærheten til hendelsene. Folk var i sorg, folk var sinte, og i et offentlig ordskifte der nyansene lett forsvinner, opplevdes det som umulig å påpeke alle talehandlingene som bidro til at terroristen følte han handlet på vegne av flere enn seg selv. Å påpeke slikt ville lett bli tolket som et forsøk på å si at terroristen delte ansvaret for sine gjerninger med folk som aldri ville støttet terrorisme. En sånn debatt tror jeg ingen av oss orket eller ønsket, blant annet fordi vi helt oppriktig syntes det ville vært urettferdig overfor meningsmotstanderne våre.»

annonse

Men nå, før valget i 2021, må Frp konfronteres

Les også: Rådgiver i LO: – I dette formidable drittåret kunne Siv Jensen fornøyd slå fast at kristne forfulgte skal prioriteres

– Vi skal også gjennom en valgkamp. Sylvi Listhaug har lovet et spissere og tydeligere Fremskrittsparti, og Carl I. Hagen har allerede gitt oss noen usmakelige smakebiter på hva det kan bety. Begge er godt trent i hvordan de kan skape oppmerksomhet og konflikt, og mediene sørger for at de lykkes, skriver Bals, og legger til at dette kan bli en utfordring:

annonse

– Selv om vi skal sette vår egen dagsorden, må vi også ta til motmæle når de angriper dem de oppfatter som de svakeste av oss. For ord betyr noe – også når de brukes til å mane til solidaritet og samhold.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474