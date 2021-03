annonse

annonse

En mann fikk jobben, selv om nær halvparten av søkerne til jobben ved Oslo universitetssykehus var kvinner.

Leder av muslimske organisasjoner avviser at det ville vært noe i veien for å ansette en kvinne i en slik rolle. Usman Rana er styreleder i den muslimske tankesmien Wasila, han tror det ville vært ukontroversielt for norske muslimer med en kvinnelig samtalepartner på sykehus.

– Det viktigste er at sykehuset skal ansette en kompetent person som passer til det tiltenkte formålet med stillingen. For det norskmuslimske miljøet vil det viktigste være at samtalepartneren og veilederen har teologisk troverdighet og erfaring med slikt arbeid, gjennom eksempelvis en moské. Kjønn er sekundært, sier Rana til Vårt Land.

annonse

Les også: Oslo universitetssykehus har ansatt muslimsk samtalepartner

Da Oslo universitetssykehus (OUS) skulle ansette en muslimsk samtalepartner og veileder var 21 av 48 søkere kvinner. Men ingen av dem ble kalt inn til intervju, skriver Klassekampen. Kritikken har gått i at de har stilt krav som kan ekskludere kvinner, og søkeren Rania Al-Nahi har varslet at hun vil klage til likestillingsombudet.

Leder for Muslimsk dialognettverk (MDN), Senaid Kobilica tror ikke kvinner kan ha blitt utelukket på grunn av kjønn. MDN har vært rådgiver under utarbeidelsen av kravene til stillingen.

annonse

– Vi har ikke vært involvert i ansettelsesprosessen, men stoler likevel på at våre samarbeidspartnere gjør det som er riktig. Vi har ikke grunn til å tro at kvinner ikke er blitt innkalt til intervju bare fordi de er kvinner.

Les også: Usman Rana har startet tankesmie for norsk islam



Rådgiver i Avdeling for samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester ved OUS, Ingrid Vassli Flateby sier til Klassekampen at stillingen ble utformet slik at kvinner kunne søke, hun nevner blant annet at stillingen ikke ble kalt «imam».

Men det var ingen kvinnelige søkere som oppfylte kravene. De var gikk blant annet ut på at søkeren skulle ha islamteologisk kompetanse, og at de måtte representere et muslimsk trossamfunn.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474