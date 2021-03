annonse

En ny rapport fra en psykologspesialist mener samfunnet bør vernes mot Viggo Kristiansen.

Rapporten, som er godkjent av Den rettsmedisinske kommisjon, konkluderes det med at gjentakelsesfaren er høy, skriver NRK.

Konklusjonen underbygges ved at Kristiansens seksuelle preferanse er uklar, og at han trenger mer tid i forvaring før han kan tilbakeføres til samfunnet.

Kristiansens advokat, Arvid Sjødin, ber samtidig om umiddelbar løslatelse. Sjødin skriver i et brev til Asker og Bærum tingrett at retten ikke kan vurdere kravet om forlenget forvaring uten at hele saken gjenåpnes.

Sjødin mener at fare for gjentagelse ikke er en aktuell problemstilling så lenge det er tvil om Kristiansen faktisk har begått forbrytelsen han soner for.

Kristiansen fikk i februar saken sin gjenåpnet av Gjenopptakelseskommisjonen.

