En 21 år gammel mann siktes for å ha drept åtte personer ved massasjesalonger i Atlanta.

Sju av ofrene var kvinner, og seks av de drepte hadde asiatisk bakgrunn, opplyser politiet.

Sheriff Frank Reynolds i Cherokee County sa onsdag at det er for tidlig å si hvorvidt angrepet var rasistisk motivert, men at «indikatorene nå er at det kanskje ikke er det», skriver NTB.

– Han har tilsynelatende et problem, noe han kaller sexavhengighet, og ser på disse stedene som en fristelse som han ønsket å eliminere, sa politisjef Jay Baker.

Politiet i Atlanta får bistand fra FBI i etterforskningen. Angrepet er den sjette massedrapshendelsen i USA hittil i år.

President Joe Biden har blitt brifet av FBI og sier at de understreket at asiatiske amerikanere allerede er redde som følge av hyppigere voldshendelser. Biden kaller angrepet «veldig, veldig urovekkende».

