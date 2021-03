annonse

Statsminister Erna Solberg og hennes familie brøt smittevernreglene under vinterferien på Geilo. Familien samlet seg to kvelder på rad og var flere enn ti stykker da de spiste middag sammen.

– Jeg burde visst bedre, sier statsministeren til NRK.

Solberg og familien reiste til Geilo i vinterferien. Der skulle de også feires at Solberg hadde hatt 60-årsdag. Solbergs familie leide leilighet med familien til statsministerens ene søster. Solbergs andre søster leide en annen leilighet i samme kompleks.

Feiringen av 60-årsdagen var fredag 25. februar. 13 personer var samlet på restaurant på Geilo, skriver NRK.

Solberg skulle også ha deltatt på middagen sammen med familiemedlemmer og kjærester. Men på grunn av akutte øyeproblemer dro Solberg fra Geilo fredag for å oppsøke lege i Oslo. Hun var tilbake lørdag ettermiddag.

For mange to kvelder på rad

De nasjonale smittevernreglene for februar tilsa likevel at man ikke kunne være flere enn 10 personer samlet i et privat arrangement på en restaurant. Slik var også de lokale reglene i Hol kommune hvor Geilo ligger den 25. februar, får NRK bekreftet av kommunen.

– Vi skulle ut og spise på fredag slik at vi skulle spise sammen. I tro at det var den beste måten å ivareta smittevern, med god avstand til hverandre. Så har vi i ettertid, etter at NRK stilte meg spørsmålet om ikke dette var et arrangement, sett at det var i strid med forskriften. Det har jeg bare lyst til å beklage, sier Solberg.

– Jeg som hver eneste dag står og forteller om smittevern til det norsk folk burde kunnet reglene bedre. Men sannheten er at jeg ikke har sjekket reglene godt nok, og dermed ikke fått med meg at når en familie går ut sammen og er flere enn ti stykker, så er det faktisk et arrangement, sier Erna Solberg til NRK.

Det er ikke kjent hvem som tipset NRK om saken. Regelbruddet er toppsak på NRK.no.

