To utøvere, to trenere og et medlem av det norske brytelandslagets støtteapparat har avgitt positiv koronatest to dager før OL-kvalifiseringen i Ungarn.

Det bekrefter Norges Bryteforbund i en pressemelding.

Utøverne Felix Baldauf og Oskar Marvik har i tillegg til landslagstrenerne Fritz Aanes og Eren Gjægtvik testet positivt for korona i Ungarns hovedstad Budapest. Det har også fysioterapeut Jakob Larsen Jørgenvåg.

Landslaget er i Budapest for å bryte den europeiske OL-kvalifiseringen, som er ett av to uttaksstevner til OL i Tokyo.

– De har kun lette symptomer, men det er forferdelig leit at dette skjer to dager før OL-kvalifiseringen. Vi måtte reise til Ungarn for å få sparring inn mot konkurransen, og har levd isolert på hotellet utenom treningene, sier sportssjef Erik Rønstad i en uttalelse.

En bulgarsk bryter testet positivt tidligere i uka, og den norske troppen testet seg tirsdag morgen.

De norske bryterne har vært i Ungarn de siste to ukene. Forbundet opplyser at troppen er underlagt strenge smitteverntiltak og omfattende testing.

Utøverne Morten Thoresen, Stig-André Berge og Per Anders Kure har avgitt negative tester. De skal etter planen bryte OL-kvalifisering lørdag.

Kvinnebryterne Grace Bullen og Iselin Solheim reiste til Budapest torsdag og deltar i OL-kvalifiseringen fredag.

– Vi visste at det var en kalkulert risiko for å bli smittet, ettersom vi måtte trene ute i Europa etter jul. Det var helt avgjørende for sparringen. Vi har tatt alle forholdsregler underveis, men det er umulig å gardere seg. Det er ekstremt surt at dette skjer nå, sier landslagssjef Aanes i en uttalelse.

For de bryterne som ikke kvalifiserer seg for OL i Budapest i denne runden, er det et siste uttaksstevne til OL 6. til 9. mai i Sofia i Bulgaria.

