Myndighetene mener den utviste kvinnen i 30-årene «utgjør en fremtidig sikkerhetsrisiko» og er en «trussel mot grunnleggende nasjonale interesser.» Likevel får kvinnen bli i Norge, og er nå ute i samfunnet.

På Facebook reagerer Fremskrittspartiets stortingsrepresentant og innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim sterkt.

– Innbyggerne Europa og Norge har blitt sviktet av politikere som er mer opptatt av å verne banditter som utnytter og truer oss, enn å beskytte innbyggerne sine, skriver han og tilføyer at «den grenseløst naive politikken har gjort oss til et fristed for internasjonale terrorister. Med lave straffer, luksuriøse fengsler og menneskerettigheter som lar de går fritt rundt, settes innbyggerne i fare for beskytte de som truer oss.»

Farlig for uskyldige

Han viser til at i dag går en rekke personer som har begått grov kriminalitet og terror, fritt rundt i Norge. – Vi kan ikke sende farlige personer ut fordi det er farlig for dem, i stedet blir det farlig for uskyldige innbyggere. Denne merkelige logikken har ved hjelp av aktivister fått fotfeste over alt, skriver Helgheim som mener at samfunnet nå må begynne å rydde opp etter herjingene fra ultranaive aktivister og politikere. – Vi må ha på plass et lovverk som tilsier at farlige personer som ikke kan sendes ut, skal sitte i fengsel. Han fortsetter med å vise tilat aktivister, advokater, politikere og professorer kommer til å skrike seg hese om at det er brudd på bandittenes menneskerettigheter. – Det bryr jeg meg ikke om, det er innbyggernes trygghet og menneskerettigheter som er viktigst!

