Leder for Muslimsk Dialognettverk sier at de må legge alle kortene på bordet, hvor kommer pengene fra?

– Det må myndighetene vurdere. Jeg vet ikke hvilke lovverk senteret vil falle inn under. Hvis dette er en moské vil det være annerledes enn om det er et aktivitetssenter, sier Senaid Kobilica, leder for Muslimsk Dialognettverk til Vårt Land.

Islam Net står bak kjøpet av Oslo skytesenter for rundt 60 millioner kroner. Planen deres er å etablere et aktivitetssenter for minoritetsungdom. Det har skapt reaksjoner fra blant annet politikere. Det har også blitt fremmet mistanke om pengene kommer fra utlandet, noe som kan være ulovlig. Men det benekter Islam Net. De sier at alt er samlet inn i Norge. Opprinnelig var planen å bygge en moske, men nå skal det bli et aktivitetssenter.

Muslimsk Dialognettverk er en paraplyorganisasjon for 17 moskeer i Norge. De hevder at Islam Net har stemplet andre muslimer på en negativ måte. Islamsk Råd Norge derimot mener de bør få kjøpe eiendom som alle andre.

– I utgangspunktet er vi langt fra enig med Islam Net på mange punkter, og vi liker ikke fremgangsmåten deres. Men religionsfriheten og demokratiet gjelder alle, inkludert dem, sier Kobilica, men han synes det er mye uklart, og anmoder Islam Net om å være åpne:

– Islam Net må regne med at myndigheter og journalister vil fortsette å grave i dette. Det beste er om de blir så åpne som mulig og legger alle kortene på bordet.

