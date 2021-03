annonse

– Jeg er ikke så veldig glad i retorikken følgerne og tilhengerne hennes bruker.

Det er VG som skriver om Abubakar Hussain som refset norskkunnskapene til Sylvi Listhaugs fanskare på Facebook. Det var etter at Listhaug, som etter alle solemerker blir Frp-leder til våren, gikk ut og ville ha nasjonale krav til norskkunnskapi helsevesenet.

Hussain, som er kjent fra TV-serien «Tabu med Abu», refset Listhaug og hennes tilhengere.

«Burde ikke du ha nasjonale krav til norskkunnskap i kommentarfeltet ditt? Fordi jeg får sjokk av norsken til sekten din, Listhaug», skrev Hussain – og satte ifølge VG fyr på en allerede opphetet debatt.

– Det er «de, dem, muslimer ditten datten» konstant. De bruker ikke veldig fint språk. Så jeg bestemte meg for å bruke retorikken deres mot dem.

Listhaug svarer slik på anklagene:

– Abu er komiker til vanlig, men dette debattnivået er verken konstruktivt eller morsomt. Vi er opptatt av at folk skal bli møtt i helsevesenet av folk som forstår norsk. Å snakke godt norsk er avgjørende for pasientsikkerheten. Vi kan ikke akseptere at vi stiller krav til de som jobber i barnehagen, krav til skolene, men at det i eldreomsorgen skal være fritt fram for folk uten god nok norskkunnskap.»

