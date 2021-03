annonse

AstraZeneca-vaksinen må overvåkes nøye, da sammenheng med blodpropp ikke kan utelukkes, fastslår Legemiddelverket.

At EUs legemiddeltilsyn (EMA) har gitt grønt lys til fortsatt bruk av vaksinen, betyr ikke at den skal eller må brukes i Norge, sier direktør Audun Hågå i Legemiddelverket ifølge NTB.

Han sier at Legemiddelverket ennå ikke kan utelukke en sammenheng mellom vaksinen og alvorlige blodpropper. Norske forskere ved Rikshospitalet mener det er en slik sammenheng.

Bekrefter to døde

Legemiddelverket bekrefter at seks personer fikk alvorlige komplikasjoner etter å ha blitt vaksinert med AstraZeneca, og at to av disse er døde.

