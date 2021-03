annonse

Men tror woke-kulturen vil bli tvunget på retrett.

Woke betyr å være bevisst på det faktisk finnes «urettferdigheter i samfunnet, med spesielt fokus på rasisme». Ideologien bygger på at rasisme gjennomtrenger hele samfunnet og preger alle som har bakgrunn fra den hvite (unnskyld, melaninfattige) majoritetsbefolkningen. Om du har en mørkhudet (unnskyld, melaninrik) kjæreste eller kun omgir deg med venner med minoritetsbakgrunn, spiller ingen rolle. Som hvit er du så gjennomtrengt av rasismen at du ikke ser det selv.

I Vagant beskriver litteraturkritiker Ijoma Mangold hvordan hipster-generasjonen har blitt fortrengt av woke-generasjonen.

Hipsteren personifiserte det sosiologer kaller individualisering, skriver Mangold, og slår fast at «ettersom individualisering var en prosess som gjennomsyret hele det senmoderne vestlige samfunnet, var hipsterens streben etter å være spesiell et kollektivt fenomen.»

– Dette paradokset bar han med seg som en byrde, uten å bli knust av det, slår Mangold fast. Men nå er det nye tider.

Lek og ironi har blitt erstattet med Greta-generasjonen, som har «gjort slutt på alt som var høyt og hellig for hipsteren, fremfor alt hans hang til lek og ironi.»

– Mens woke-miljøet i dag er opptatt av å demonstrere at alt er politisk, fordi alt er strukturelt rasistisk og sexistisk, var hipsteren på uklart vis estetiker og dermed en frivol fremtoning. At han bare vil leke, er noe han stadig vekk har blitt anklaget for.

For hipster-generasjonen var ironi og også selvironi et varemerke.

– Woke-generasjonen trenger derimot ingen ironi, for den lever i en nødssituasjon (klimakatastrofen) og tviler aldri på hva som er godt og ondt, høyre og venstre.

Ny nonkonformisme

Men skribenten tror ikke woke vil tåle tidens tann.

– Woke-generasjonen er i sin interseksjonelle retorikk og ubønnhørlige fordømmelse av enhver form for avsporing fra veien mot den sanne frelsen, blitt så dogmatisk at pendelen snart vil svinge tilbake, og en ny, opprørsk ungdom vil være på utkikk etter en ny nonkonformisme. Denne nye ungdomsbevegelsen (den lever blant oss allerede!) vil nok ikke knytte an til den gamle hipsterismen, men den vil oppdage ambivalensen og tvetydigheten, den risikable leken og frivole ironien, og feire dem som sine nye stilsymboler.

