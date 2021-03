annonse

Englands tidligere landslagskaptein Gary Lineker (60) er bekymret for at headinger gjør fotballspilere demente.

Dødeligheten blant tidligere britiske fotballproffer er ifølge forskning tre og en halv gang så høy som hos gjennomsnittet på grunn av hjerneskader, skriver NTB.

Den tidligere landslagskapteinen foreslo for en tid tilbake at headinger måtte forbys på treninger. Han sa i et radiointervju med Talksport at han har snakket med sine BBC-kolleger Alan Shearer og Ian Wright, som også frykter at de vil ende opp med hjerneskader.

– Jeg har snakket med Shearer og Wright om bekymringene for at om 10 eller 15 år så kanskje vil dette skje med en av oss, sier 60 år gamle Lineker.

Skjønner frykten

England-legenden Geoff Hurst sa tidligere i uken at han skjønner at tidligere spillere er skeptiske til å la seg undersøke for å finne ut om demens og fotball henger sammen. De frykter for hva som kan bli oppdaget.

Fire av Hursts lagkamerater fra Englands gullag fra 1966, Nobby Stiles, Jack Charlton, Martin Peters og Ray Wilson, har dødd som følge av demens. Bobby Charlton ble i fjor diagnostisert med det samme.

Tiltak

Om mulige tiltak og forandringer av fotballen for framtiden, lufter Lineker følgende tanker,

– Vil vi ta headinger ut av fotballen? Nei, jeg tror ikke det, men du kan ta headinger vekk fra treningen, eller begrense det kraftig.

– Det er øvelser under treningene hvor forsvarerne header unna i ett sett. Det blir lagt innlegg hvor spillerne enten header ballen vekk eller i mål, gang på gang – bang, bang bang! Det er her den største skaden blir gjort, mener Lineker.

