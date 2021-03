annonse

Leder Magnus Marsdal i Manifest tankesmie mener at Listhaugs retoriske strategi er en konspirativ høyrefortelling om at politikere svikter sin egen nasjon ved å etterlate den forsvarsløs overfor fienden.

– Det Fremskrittspartiet vi nå skal få se, blir ikke bare mer radikalisert enn under Siv Jensen. Det blir også en mer alvorlig trussel mot det norske samfunnets samhold og solidaritet, skriver han i Klassekampen.

–⁠ Når Sylvi Listhaug nå skal bygge opp en oppslutning utsatt for regjeringsslitasje, ligger politisk provokasjon og kulturell polarisering øverst i verktøykassen.

Marsdal mener at høyresidens retorikk har blitt verre, og at Donald Trump har gjort sitt for å senke kravet til anstendighet. Han nevner videre at Frankrikes regjering vil granske akademikere anklaget for «islamo-gauchisme», et nyord som påstår en forbindelse mellom islamismen og venstresida. Marsdal mener også at Listhaug har vist appetitt på liknende retorikk.

Senterpartiet har tatt mye av den folkelige anti-elitismen som handler om kamp mot sentralisering, avgifter og EØS, og da mener Marsdal at det er ikke så mye annet enn innvandrerne igjen til Frp. Han trekker også frem av Christian Tybring-Gjedde har anklaget Ap for å «dolke vår egen kultur i ryggen».

– Listhaugs personlige rolle, innenfor denne retoriske strategien, er som den fryktløse heltinnen i en uunngåelig konfrontasjon med hovmodige eliter som svikter, eller ofrer, sin egen befolknings kultur og vestlig-kristne verdier i et vanvittig innvandringseksperiment, sier Marsdal, og legger til:

– Mot disse maktgale elitemenneskene står den tålmodige, men ulmende og snart eksplosive misnøyen til rurale, frikirkelige, vanlige, hardtarbeidende, rettskafne og veldig norske nordmenn som har våknet fra sin multikulturelle tornerosesøvn – samlet under gullkorset til odelsjenta Sylvi fra Sunnmøre.

