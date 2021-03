annonse

I august 2020 ble en godt voksen kvinne fra Sørlandet stoppet av politiet, mistenkt for å ha benyttet en håndholdt mobiltelefon under kjøring.

Politiet ønsket å avgjøre forseelsen med et forenklet forelegg på 1700 kroner, samt at kvinnen etter hvert ville få innført to prikker i førerkortet.

Kvinnen opplyste til politimannen på stopposten at hun ikke hadde brukt sin mobiltelefon slik det ble påstått. Hun hevdet at politiet må ha sett feil, og nektet derfor å akseptere boten.

Hovedforhandling ble avholdt 15. mars 2021 i Aust-Agder tingrett. Tiltalte møtte alene uten forsvarer, og erkjente ingen straffeskyld.

Politiadvokaten mente at tiltalte måtte dømmes til en bot på 2000 kroner, subsidiært fengsel i fem dager. I tillegg, var det et ønske om at tiltalte ble idømt saksomkostninger etter rettens skjønn.

Var skråsikker

Kvinnen var skråsikker overfor retten at hun ikke hadde tatt i bruk sin mobil i det omtalte tidsrommet politiet hadde anmeldt henne for. Hun benyttet aldri telefonen når hun selv kjørte bil.

Men hun kunne muligens kan ha kontrollert laderen for å forvisse seg om at den var skikkelig tilkoblet telefonen. Videre medelte hun at hun ikke hevet mobiltelefonen på noe øyeblikk før hun ble stoppet av politiet.

Politibetjenten forklarte retten at han hadde posisjonert seg på en fjellknaus rett over kjørefeltet der tiltalte passerte. Derfra kunne han se at tiltalte holdt sin telefon i høyre hånd, og hun hadde hodet vendt mot telefonen. Ifølge politibetjenten var det opplagt at hun hadde sin oppmerksomhet et helt annet sted enn på kjøringen.

Politimannen som vinket henne inn på stopposten, konstaterte at kvinnens telefon lå i en koppholder mellom setene med en ladekabel innkoblet.

Overbevist



Retten overbevist om at tiltalte hadde tatt opp sin mobiltelefon mens hun kjørte.

Men – «Retten kan ikke se bort ifra at tiltalte fiklet med ladekabelen slik hun har forklart. Imidlertid vil også dette være en handling som omfattes av forbudet idet tiltaltes konsentrasjon forflyttes bort fra veibanen».

Straffen ble fastsatt i overensstemmelse med aktor sin påstand med en bot på 2 000 kroner, sekundært fengsel i fem dager. Tiltalte ble også dømt til å betale 500 kroner i saksomkostninger.

Ny bøtesats



Fra 1. januar 2021 økte boten for å røre mobiltelefonen mens man kjører bil til 5 000 kroner, samt at man får tre prikker i førerkortet.

