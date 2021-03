annonse

annonse

Produsent O. Mathisen har trykket referanser til kjente konspirasjonsteorier om covid-19 på brusflaskene sine. Nå stopper Norgesgruppen salget av brustypene.

– Vi kan ikke være bekjent av at det er referanser til konspirasjonsteorier på etiketter på brus vi selger i våre butikker. Derfor kommer vi til å trekke tilbake de varene som fortsatt er i våre butikker så fort det lar seg gjøre, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen til NTB.

Tidligere denne uken skrev Avisa Oslo og flere andre medier at det er trykket referanser til kjente konspirasjonsteorier om koronaviruset på brusflasker som lages av den Oslo-baserte brusprodusenten O. Mathisen.

annonse

5G og Bill Gates

På etikettene står det, i tillegg til COVID, blant annet EVENT201, en pandemi-øvelse som ble holdt i oktober 2019 i regi av blant andre World Economic Forum og stiftelsen til Bill og Melinda Gates, kort tid før pandemien brøt ut. Ifølge Reuters ble det i en dokumentar om koronaviruset spekulert i om Gates-ekteparet og andre visste om utbruddet i forkant.

Det står også ID2020, som er en organisasjon som har blitt anklaget for å stå bak en digital ID som skal sprøytes inn i kroppen på folk via vaksiner.

Det vises også til 5G, som er det nye mobilnettet som nå bygges ut over hele verden, som av flere konspirasjonsteoretikere har blitt koblet til pandemien.

Kunder føler seg støtt

annonse

Kine Søyland i Norgesgruppen sier at de tok kontakt med O. Mathisen etter tilbakemeldinger fra kunder etter medieoppslagene.

– De har erkjent at dette ikke er helt heldig, og vi har fått en lovnad om at de skal endre teksten. Det er viktig for oss at de endrer den, all den tid det er kunder som føler seg støtt av dette, sier hun.

Også grossisten Oluf Lorentzen stopper salget.

– Vi støtter ikke at man bruker produktene til å fremme konspirasjonsteorier og stiller oss på ingen måte bak dette eller det budskapet produsenten her forsøker å kommunisere, sier daglig leder Martin Lorentzen.

Han presiserer at de allerede hadde sagt opp avtalen med O. Mathisen fra 1. mai, før denne saken ble kjent, men at de nå avslutter salget umiddelbart.

Overrasket over reaksjonene

Jarle Hollerud, som driver O. Mathisen, bekrefter overfor NTB at de har vært i kontakt med Norgesgruppen og er enige om å endre etiketten på drikkene. Han var imidlertid ikke klar over at de også ville stoppe salget før de nye etikettene er på plass.

annonse

– Jeg er overrasket over reaksjonene, sier Hollerud.

Han sier referansene står på alle O. Mathisens brusflasker, utenom Tøyen-Cola, som er mest kjent.

– Det er fakta at EVENT201 ble holdt før pandemien startet. 1984 er en referanse til George Orwell og en innskrenking av rettigheter, som mange mener at har skjedd under pandemien. Og selv om det står 5G, påstår vi ikke at det er noen sammenheng mellom utbyggingen og koronautbruddet, sier han.

Han har likevel forståelse for Norgesgruppen og Oluf Lorentzens avgjørelser.

– Jeg forstår at de, som nøytrale aktører, ikke ønsker å ha politiske budskap på varene sine, sier Hollerud.

Han sier at etikettene har vært slik siden i fjor vår, men først denne uken kom reaksjonene da bilder dukket opp i sosiale medier.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474